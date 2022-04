Baustelle am alten Isar-Kaufhaus: Investor ändert seine Pläne

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Großbaustelle Untermarkt 7-11: Voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres, so Projektleiter Frank Maiberger, ist der Neubau in der Wolfratshauser Altstadt bezugsfertig. Als Ankermieter konnte der Investor die Drogeriemarktkette Müller gewinnen. Zudem gibt’s in der Immobilie sechs Wohnungen – und nach aktuellem Beschluss des Bauausschusses des Stadtrats zwei Arztpraxen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Neubau am ehemaligen Isar-Kaufhaus in der Wolfratshauser Altstadt wird es Änderungen geben. Der Investor hat seine Pläne geändert - und die Stadt zugestimmt.

Wolfratshausen – Der Abriss des ehemaligen Isar-Kaufhauses und der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses am Untermarkt in der Wolfratshauser Altstadt war gespickt mit Rechtsstreitigkeiten und bösen Überraschungen für den Bauherrn. Inzwischen nimmt das Gebäude – Ankermieter wird die Drogeriemarktkette Müller – konkrete Formen an. Voraussichtlich im Frühjahr nächsten Jahres sei die Immobilie bezugsfertig, sagte Projektleiter Frank Maiberger in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats. Das Gremium bewilligte mit 9:0 Stimmen eine von der Untermarkt 7-11 GmbH beantragte Nutzungsänderung: Aus bislang sechs geplanten Wohnungen im zweiten beziehungsweise im dritten Obergeschoss werden zwei Arztpraxen. Somit reduziert sich die Zahl der Wohnungen um die Hälfte auf sechs.

Baustelle am Isar-Kaufhaus: Investor ändert seine Pläne

Wie berichtet waren zwei Ärzte – laut Maiberger ein Gerontologe und ein Urologe – auf den Bauherrn zugekommen. Beide müssen nach eigenen Worten ihre Praxisräume in Wolfratshausen verlassen, beide würden sich gerne am Untermarkt 7-11 niederlassen. Maiberger schob Spekulationen einen Riegel vor: Die beantragte Nutzungsänderung „macht das Haus noch einmal mal teurer“ für den Investor.

„Wir sind dankbar für jede Wohnung“, sagte SPD-Stadtrat Fritz Schnaller, „wir brauchen aber auch Fachärzte.“ Arztpraxen „beleben“ die Stadt, pflichtete ihm der Sprecher der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW), Josef Praller, bei. Auch Gerlinde Berchtold (SPD) hatte keine Einwände und nutzte die Gelegenheit, der Grünwalder GmbH dafür zu danken, dass sie trotz aller Widrigkeiten „bei der Stange geblieben ist“. Der Investor habe in den vergangenen Jahren nicht etwa Steine, sondern „Felsbrocken“ aus dem Weg räumen müssen.

Wolfratshausen: In der Altstadt entstehen weniger Parkplätze als vorgeschrieben

Neben der Nutzungsänderung genehmigte das Fachgremium dem Bauherrn einstimmig ein Mobilitätskonzept. Auf dieser Grundlage darf die GmbH 18 Pkw-Parkplätze weniger nachweisen, als von der Stadt Wolfratshausen vorgeschrieben. Eine Option, von der auch der Bauherr am ehemaligen Kraft-Areal östlich des S-Bahnhofs, die Maro-Genossenschaft bei ihrem Mehrgenerationenhaus an der Sauerlacher Straße sowie die Baugenossenschaft Wolfratshausen bei ihrem Projekt Am Waldrand im Stadtteil Farchet Gebrauch machen. „Wir sind die einzigen, die im Innenstadtbereich neue Parkplätze schaffen“, gab Maiberger zu bedenken.

Baustelle am Isar-Kaufhaus in der Altstadt: Car-Sharing und Lastenräder gehören zum Plan

Allein die 23 Stellflächen hinter dem Neubau, am Bergwald, kosteten die Projektgesellschaft nach seinen Worten 2,5 Millionen Euro. Dazu gesellen sich 20 Plätze in der Tiefgarage. Das Mobilitätskonzept, das Car-Sharing sowie Lastenrad-Sharing beinhaltet, werde er in den kommenden Tagen mit der Baugenossenschaft erörtern. Ziel sei eine Vernetzung, heißt, denselben Car-Sharing-Anbieter ins Boot zu holen.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Schnaller sah’s pragmatisch: „Das Isar-Kaufhaus hatte überhaupt keine Parkplätze“, zudem sei das Mobilitätskonzept ein Pluspunkt in Sachen Klimawende. Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt äußerte sich ähnlich, zumal die zwei Ärzte laut Maiberger signalisiert haben, dass sie weniger als eine Handvoll Kfz-Stellplätze für ihre Patienten benötigen würden.

Stadt Wolfratshausen möchte Investor „nicht reinreden“

Eine Absage musste Maiberger Grünen-Vertreter Rudi Seibt erteilen. Der pochte auf der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus. „Leider nicht möglich“, stellte der Projektleiter fest – und nannte als Gründe den Denkmalschutz sowie „viele Verschnitte“ des Dachs. Er sagte aber zu, die Optionen noch einmal zu prüfen.

Dazu gezwungen sei der Bauherr nicht, betonte Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU), der Rathauschef Klaus Heilinglechner vertrat. „Es geht hier nur ums Baurecht“, erklärte er Seibt, „nicht um die technische Ausstattung.“ In diesem Punkt, so Eibl, „werden wir dem Investor nicht reinreden“.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)