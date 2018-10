Plüschwölfe für die Kleinen, Infos für die Großen

Zum dritten Mal hatte die Stadt Wolfratshausen zu einem Neubürgerempfang eingeladen - und die Kommune zeigte sich spendabel.

Waldram – Zum dritten Mal lud die Stadt am Samstag zu einem Empfang für Neubürger und Eltern von Neugeborenen in die Aula der Waldramer Grund- und Mittelschule ein. Dass die von Familienreferentin Gerlinde Berchtold organisierte Informations- und Kennenlernveranstaltung diesmal etwas schwächer besucht war als in den Vorjahren, tat der guten Stimmung keinen Abbruch.

„Die neue Datenschutzverordnung ist vielleicht ein Grund, dass heuer so wenige gekommen sind“, mutmaßte Berchtold. Die strengen Vorgaben haben das Einladungs-Prozedere so erschwert, dass zum vorgesehenen Beginn am Nachmittag zunächst nur zwei Familien erschienen. Berchtold und Bürgermeister Klaus Heilinglechner zeigten sich geduldig und verschoben den Beginn etwas nach hinten.

Nach einer kurzen Wartezeit versammelte der Rathauschef dann doch noch ein gutes Dutzend Eltern mit ihren Kindern um sich und nannte zunächst erfreuliche Zahlen. So verzeichnete die Verwaltung im vergangenen Jahr 1478 Zuzüge aus verschiedenen Nationen. Zudem freuten sich Wolfratshauser Paare über die Geburt von 188 Babys. „Durch die seit dem 1. Juli bestehende Kooperation der Kreisklinik mit Starnberg werden es im kommenden Jahr noch mehr“, prognostizierte Heilinglechner.

Berchtold und er nahmen sich die Zeit, den kleinen Neuankömmlingen kleine Plüschwölfe zu überreichen und mit den Eltern zu reden. Zudem gaben Vertreter von Stadtbücherei, Volkshochschule, Musikschule, Kinder- und Jugendförderverein, Stadtwerke, Stadtverwaltung, Polizei, Landratsamt sowie Kindergärten Auskünfte. Der Tenor: Wolfratshausen ist in nahezu allen Bereichen hervorragend aufgestellt. „Eine Betreuungskatastrophe nach dem Kindergarten gibt es bei uns nicht“, sagte der Geschäftsführer des Kinder- und Jugendfördervereins, Fritz Meixner. Stadtwerke-Leiter Thomas Fritz verwies auf die hervorragende Qualität des Trinkwassers.

Die aus Tschechien stammende Familie Pospisil konnte nur bestätigen: „Wir fühlen uns sehr wohl hier, auch weil wir gleich Kindergartenplätze gefunden haben“, sagte Mutter Jana gegenüber unserer Zeitung. Die Umgebung gefällt dem Paar ebenfalls. „Man ist gleich in der Natur und an der Isar“, ergänzte Peter Pospisil.

Begleitet von verschiedenen Ensembles der Musikschule und der Jugendabteilung der Stadtkapelle setzte sich der Neubürgerempfang bis in die frühen Abendstunden fort. Die Angebote, mit anderen Zugezogenen Erfahrungen auszutauschen oder sich an den Ständen zu informieren, nahmen die Neuankömmlinge gerne wahr. ph