Die Grünen sind Kohlestrom-Lobbyisten? Die Reaktion folgte prompt

Podiumsdiskussion für Landtagswahl: Kandidaten zeigen sich streitbar, aber konsensfähig – AfD nicht eingeladen

Von: Jannis Gogolin

Debattierfreudig waren (v. li.) Landtagskandidaten Sebastian Englich (Die Linke), Benedikt Hoechner (SPD), Jakob Koch (Bündnis 90/Die Grünen), Moderatorin und Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier, Veronika Ahn-Tauchnitz, Landtagskandidat Tim Sachs (FDP), Bezirkstagskandidat Konrad Specker (Freie Wähler) und die Listenkandidatin für den Landtag, Susanne Arndt (CSU).

Die Kandidaten für Landtag und Bezirkstag diskutieren im Wolfratshauser Badehaus auf dem Podium über die Themen Energie, Lohn und Gesundheit.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gesundheit, Energie und faire Löhne: Auch wenn den Menschen aktuell viele Themen unter den Fingernägeln brennen, beschränkte sich die Podiumsdiskussion am Dienstagabend im Erinnerungsort Badehaus in Waldram auf ein ausgewähltes Repertoire. Fünf Landtags- und ein Bezirkstagskandidat stellten sich auf Einladung des Kreisverbands des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) einer Diskussion. Nach zweieinhalb Stunden war nur eins klar: Kaum einer der knapp 50 Besucher, viele davon selbst Mitglied einer Partei, würden einen politischen Mitbewerber wählen. Das ergab eine Umfrage von Moderatorin Veronika Ahn-Tauchnitz, Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier. AfD-Kandidaten fehlten übrigens. Man habe nur Parteien mit einer demokratischen Grundausrichtung eingeladen, sagte DGB-Kreisvorsitzender Raimund Novak.

Von 16 Bundesländern besitzen 14 bereits ein Gesetz, das öffentliche Einrichtungen verpflichtet, Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die ihren Mitarbeitern faire Löhne zahlen. Nicht dazu gehören Sachsen – und Bayern. Ein Unding, findet Jakob Koch (Grüne). „Der Staat muss in vielen Dingen Vorreiter sein. Wenn der Staat es nicht macht, wer soll es denn dann machen?“

Auf die Frage, warum die CSU das Vorhaben nicht ins Wahlprogramm aufgenommen habe, reagierte die Eglinger Christsoziale Susanne Arndt prompt. Sie habe das Wahlprogramm nicht gemacht. Außerdem: Das Problem liege primär in der Verteilung von Aufträgen an Subunternehmer, „dort muss man eingreifen“. Es sei „idiotisch“, dass beispielsweise bayerische Schulmensen mit Essen von Subunternehmen aus Nordrhein-Westfalen beliefert würden. „Kein Wunder, dass es dann nicht schmeckt.“



Zustimmung erhielt Arndt von der liberalen Seite: Für Tim Sachs, FDP-Landtagskandidat und Betriebswirt aus Bichl, ist ein Gesetz für faire Löhne schön und gut, aber wenn es sich aushebeln lasse, „bringt es keinen Mehrwert“.

Sozialdemokrat Benedikt Hoechner wollte eine Brücke bauen: „Wenn wir das Gesetz effizient gestalten, haben wir hier sechs Befürworter sitzen.“ Faire Löhne, was heißt das in Zahlen? Dazu hatten die Kandidaten unterschiedliche Auffassungen. Vermutlich auch deshalb, weil keiner der Anwesenden ein „normales Einkommen“ klar definieren oder das Durchschnittseinkommen im Landkreis benennen konnte.



Die Grünen sind Kohlestrom-Lobbyisten? Die Reaktion folgte prompt

Weniger harmonisch ging es beim Thema Energie zu. Ein verbales Handgemenge provozierend griff FDP-Mann Sachs im Hinblick auf Energiesicherheit und Atomkraft die Partei von Jakob Koch an. „Ich hätte ja nie gedacht, dass die Grünen mal Kohlestrom-Lobbyisten werden.“ Atomkraftwerke würden abgeschaltet, doch die Kohlemeiler liefen weiter. Ein kräftiges Luftholen später erwiderte Koch, ohne auf die Aufforderung von Moderatorin Ahn-Tauchnitz, zu warten: Sachs’ Worte seien „ein vogelwilder Ritt. Irrsinnig. Schwachsinn.“ Die Absicht der FDP, Atomstrom als optionale Energiequelle zu erhalten, sei, „wie ein totes Pferd zu reiten“. Besonders dann, wenn ein zugkräftiges Ross gleich nebenan in Gelting entstehe: die im Bau befindliche Geothermieanlage. „Das ist genial“, betonte die CSU-Listenkandidatin Arndt diplomatisch.

Weniger genial fand die Krankengymnastin – und neben der Moderatorin einzige Frau auf dem Podium – die Lage in der Gesundheitsversorgung. Die Bürokratie habe überall die Hand am Steuer. „Irgendwie geht’s nicht mit ihr, aber auch nicht ohne sie“, sagte daraufhin der Kandidat der Linken, Sebastian Englich. Konrad Specker stimmte Arndt zu: Er sei es leid, im Pflegeplan des Bezirksausschusses darüber zu diskutieren, wie lange man zum Zähneputzen braucht. „Man muss den Pflegekräften die Zeit für Menschlichkeit geben“, ergänzte SPD-Kandidat Hoechner. Grünen-Vertreter Koch sieht eine Lösung in der Arbeitserlaubnis für Geflüchtete, Sachs wiederum im Bürokratieabbau. Und Hoechner im Abbau des Stresslevels in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

Auf einfache Lösungsvorschläge wartete das Publikum an diesem Abend – rund acht Wochen vor der Landtags- und Bezirkstagswahl – vergebens.



