Polizei muss helfen: Bub (12) aus München verirrt sich auf Radltour

Von: Sabine Schörner

Die Wolfratshauser Polizei half einem Jungen, der sich verirrt hatte. © Symbolbild: Friso Gentsch/dpa

Ein 12-Jähriger aus München meldete sich durchgefroren und orientierungslos bei der Kreisklinik: Der Junge hatte sich mit dem Fahrrad verirrt.

Wolfratshausen/München – Mit seiner Leidenschaft fürs Radfahren hat es ein zwölfjähriger Bub aus München etwas übertrieben. Er strampelte von der Landeshauptstadt bis nach Wolfratshausen. Ausgekühlt und orientierungslos musste er sich dort Hilfe holen. Nach Angaben der Polizei hatte der passionierte Radlfahrer das sonnige Winterwetter am Sonntag genutzt, um eine Tour mit seinem Drahtesel zu machen.

Er fuhr von München aus entlang der Isar und über Landstraßen, bis er schließlich in Wolfratshausen landete. Dort verlor er die Orientierung. Durchgefroren wandte sich der Bub in den Abendstunden hilfesuchend an die Mitarbeiter der Kreisklinik Wolfratshausen, die die Polizei verständigten. Die Beamten brachten den Zwölfjährigen auf die Inspektion und päppelten ihn mit heißem Kakao, Essen und Getränken wieder auf. Gleichzeitig wurde der besorgte Vater des Zwölfjährigen angerufen. Der fuhr sogleich nach Wolfratshausen. Er lud erst seinen Sohn und dann das Radl in sein Auto und brachte beide sicher nach Hause.