Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Von: Doris Schmid

Die Polizei warnt: Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren! © POLIZEIPRÄSIDIUM OBERBAYERN SÜD

Trickbetrüger treiben aktuell wieder ihr Unwesen in der Region. Die Polizei warnt ganz konkret vor betrügerischen Anrufen.

Laut Mitteilung versuchen Trickbetrüger im Moment, in Bad Tölz und Umgebung Holzkirchen, Grassau, Unterwössen und Bernau am Chiemsee mit Telefonanrufen und frei erfundenen Schock-Geschichten ältere Menschen zur Herausgabe ihrer Ersparnisse und Wertgegenstände aufzufordern.

Die Polizei empfiehlt: Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über ihr Hab und Gut, Ihr Bargeld und Ihre Wertgegenstände! Legen Sie einfach auf!

Legen Sie bewusst auf! Wählen Sie erst dann den Polizei Notruf 110 oder die Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle!

Lassen Sie niemanden in die Wohnung, der sehen will, wo Sie Geld oder Wertgegenstände aufbewahren!

Informieren Sie schnellstmöglich Ihre Eltern, Großeltern oder weitere Angehörige über die Gefahr möglicher Betrugsanrufe von falschen Polizisten, falschen Amtsträgern oder falschen Verwandten!

Nachfragen richten Sie bitte unmittelbar an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd unter den Rufnummern 08031 / 200-1010 oder -1011 bzw. an die E-Mailadresse pressestelle-rosenheim@polizei.bayern.de.

