Mit einem Stein versuchten die Täter, die Schaufensterscheibe des Uhren- und Schmuckgeschäfts Thanner an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen einzuschlagen. Das gelang ihnen laut Polizei aber nicht.

Polizei meldet Fahndungserfolg

Von Carl-Christian Eick schließen

In der Nacht auf Donnerstag wurden die Wolfratshauser von einem Hubschrauber aus dem Schlaf gerissen. Nun erklärt die Polizei den Grund.

Wolfratshausen – Schneller Fahndungserfolg für die Polizei: In der Nacht auf Donnerstag klickten in der Wolfratshauser Altstadt die Handschellen, die Beamten nahmen einen 21-Jährigen sowie einen 19 Jahre alten Jugendlichen vorläufig fest. Das Duo ist dringend tatverdächtig, versucht zu haben, in zwei Juweliergeschäfte in der Loisachstadt einzubrechen.

Polizeihubschrauber kreist um Mitternacht über Wolfratshausen: Das ist der Grund

Kurz vor Mitternacht riss ein Polizeihubschrauber, der gut 20 Minuten über der Innenstadt kreiste, viele Wolfratshauser aus dem Schlaf. Die Besatzung des Helikopters beteiligte sich an der Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern, berichtet Hauptkommissar Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, gegenüber unserer Zeitung. Die Ziele der Einbrecher waren zwischen 22.50 und 23.30 Uhr das Uhren- und Schmuckgeschäft Thanner an der Sauerlacher Straße sowie Juwelier Meuser am Obermarkt. Die zwei jungen Männer hatten laut Huber jeweils versucht, mit einem Stein die Schaufensterscheiben des jeweiligen Ladenlokals einzuschlagen – scheiterten allerdings. Ein aufmerksamer Nachbar, so der Polizeisprecher, wählte kurz entschlossen die Notrufnummer 110 – und setzte so die Fahndung in Gang.

Tatverdächtige aus München beziehungsweise Wolfratshausen

„Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Wolfratshausen konnten mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte umliegender Dienststellen sowie einem Polizeihubschrauber im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige im nahen Umfeld der Tatorte antreffen und vorläufig festnehmen“, bilanziert Huber. Details zu den beiden Männern gibt der Beamte nicht preis, nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um einen Münchner, der 19-Jährige soll in Wolfratshausen wohnen.

Kripo Weilheim bittet Zeugen, sich zu melden

Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden noch in der Nacht auf Donnerstag vor Ort unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernommen. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kripo. Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wer die Tat an der Sauerlacher Straße beziehungsweise am Obermarkt beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08 81/64 00 bei der Kripo in Weilheim zu melden. Beute machten die zwei Männer aus besagtem Grund nicht, zur Höhe des Sachschadens, den sie anrichteten, kann noch keine belastbare Aussage getroffen werden. (cce)

