Wolfratshausen feiert Fasching: Die Geretsrieder Urzeln und Besucher reihten sich in die Polonaise auf der Marktstraße ein.

„Wolfratshausen narrisch“ lockt Narren, Urzeln und Garden in die Marktstraße. Zuerst zurückhaltend, feierten die zahlreichen Besucher kräftig mit.

Wolfratshausen – Einen schweren Start hatte Hans Ketelhut bei der Eröffnung des Faschingstreibens „Wolfratshausen narrisch“ am Sonntag. Von der Showbühne am Marienplatz blickte der auch als Bayern-Hans bekannte Geretsrieder Kulturreferent zunächst in eine kaum belebte Marktstraße. Dennoch spielte er auf seinem Akkordeon unentwegt Stimmungshits, bis er den Urzeln das Regiment überließ.

Polonaise, Peitschen und Prinzenwalzer: Das war „Wolfratshausen narrisch“

Die mit Zottelkleidung maskierten Gestalten ließen laut ihre Peitschen knallen und wurden dabei von Peter Steinberger kräftig angefeuert. „Macht mal Radau“, forderte der Präsident des Landesverbands Oberbayern des Bunds Deutscher Karneval. Peter Wagner von der Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen und seine etwa 40 Kompagnons – darunter viele Frauen und Kinder und der Geretsrieder Kulturpreisträger Helmut Hahn – ließen sich nicht lange bitten. Der Aufforderung zur Polonaise folgte auch Zweiter Bürgermeister Günther Eibl. „Das ist der schönste Fleck in Wolfratshausen, an dem man feiern kann“, lobte er den Marienplatz. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Marktstraße zusehends gefüllt.

+ Tanz auf der Bühne: Die Faschingsgesellschaft Gleisenia aus Unterhaching sorgte für Stimmung. © Hans Lippert

Zur ausgelassenen Stimmung trug die Unterhachinger Faschingsgesellschaft Gleisenia mit einer Performance zu den größten Hits der britischen Rockgruppe Queen bei. Danach ging Günther Eibl vor dem Unterhachinger Prinzenpaar Rebecca I. und Niklas I. auf die Knie, um von ihnen einen Orden entgegenzunehmen. Er hat die Form einer Tonbandkassette und ist mit „Party Time“ beschriftet.

„Crazy Housewifes“ und „Island Dancers“: Wolfratshauser Narreninsel fuhr volle Kraft Programm auf

Es folgten Einlagen der Narreninsel. Die Wolfratshauser Lokalmatadoren schickten zunächst ihre Garden „Crazy Housewifes“ und „Island Dancers“ auf die Bühne, ehe das Faschingsprinzenpaar Lisa III. und Max I. einen Walzer aufs Parkett legte. Mit Auftritten der Lohhofer Faschingsgesellschaft, des Olchinger Männerballetts sowie der Narrhalla Oberschleißheim endete am frühen Abend die Faschingssause.

+ Mütze statt Narrenkappe: Die Besucher ließen sich vom nasskalten Wetter nicht schrecken und klatschen Beifall. © Hans Lippert

Für Kulturmanager Andreas Kutter war’s nach den coronabedingten Absagen der Vorjahre eine Premiere. „Ich war zum ersten Mal live dabei und bin sehr zufrieden“, erklärte er. Bereits am Vortag erlebte Kutter beim Kinderfasching eine mit 600 Besuchern ausverkaufte Loisachhalle. „Man merkt, dass die Leute richtig ausgehungert nach Veranstaltungen sind“, stellte Rathausmitarbeiterin Katharina Roßkopf fest. Diese Stimmung wird sicher auch an diesem Montagabend beim von der Kolpingfamilie Wolfratshausen organisierten Rosenmontagsball in der Loisachhalle zu spüren sein.

