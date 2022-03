Neue Postagentur an der Bahnhofstraße: Nachfolger gefunden

Von: Peter Herrmann

Am 31. März schließt das Schreibwarengeschäft Grabein & Sedlmeyr und damit auch die Post-Agentur an der Bahnhofstraße. © Peter Herrmann

Das Schreibwarengeschäft Grabein & Sedlmeyr schließt Ende des Monats. Nun wurde ein Nachfolger gefunden, der die Postdienstleistungen weiterführt.

Wolfratshausen – Am 31. März schließt das Schreibwarengeschäft Grabein & Sedlmeyr an der Bahnhofstraße 21 endgültig. Die Suche nach einem Nachfolger für die integrierte Postfiliale gestaltete sich langwierig, ist nun aber beendet.

„Die Postdienstleistungen werden weiterhin am bisherigen Standort durch einen neuen Betreiber angeboten werden“, verriet Sonja Radojicic. Die Leiterin Regionale Kommunikation Süd der Deutsche Post DHL Group gab am Freitagnachmittag bekannt, dass an der Bahnhofstraße in Wolfratshausen auch eine Postfachanlage angeboten wird. „Die Eröffnung erfolgt nahtlos zum 1. April“, so Radojicic weiter. Zudem wird im Rewe-Getränkemarkt am Hans-Urmiller-Ring 9 demnächst ein zweiter Postschalter eröffnet.

Stefan Grabein, der gemeinsam mit Dieter Sedlmeyr fast 13 Jahre das Schreibwarengeschäft Grabein & Sedlmeyr führte, zeigte sich auf Nachfrage unserer Zeitung erleichtert. „Es freut mich vor allem für unsere Kunden, dass es jetzt weitergeht“, erklärte er. Welches Unternehmen die Postdienstleistungen übernimmt, wollte DHL-Sprecherin Radojicic unserer Zeitung am Freitag noch nicht verraten (ausführlicher Bericht folgt). ph

