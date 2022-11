Prämiere für malenden Autodidakten - Ausstellung im Wolfratshauser Amtsgericht

Von: Andrea Weber

Vom IT-Spezialisten zum Maler: Gerhard Lindner stellt derzeit im Wolfratshauser Amtsgericht aus. © Andrea Weber

Gerhard Lindner, IT-Spezialist, früherer Bergsteiger und kreativer Maler, zeigt seine Landschaftsbilder im Amtsgericht.

Wolfratshausen – „Es malt“, lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Obergeschoss des Wolfratshauser Amtsgerichts. Es klingt nach einem Bestseller von Stephen King. Doch „Es“ ist für den Künstler Gerhard Lindner aus Oberhaching nicht der unheilvolle Clown „Pennywise“ aus dem bekannten Thriller, sondern „der Flow“, der beim Malen entstehen kann. „Es funktioniert einfach nicht, das Bild im Kopf eins zu eins auf die Leinwand zu übertragen wie eine Fotografie“, weiß der 67-Jährige aus Erfahrung.

Prämiere für malenden Autodidakten - erste Ausstellung im Amtsgericht

Die Ausstellung zeigt vorwiegend Bilder aus den Alpen und dem Voralpenland. Berge, Seen, Täler – minimalistisch lasiert oder in kubischen Formen aufgelöst. Lindner war früher Bergsteiger, ist unter anderem den berühmten Bocchette-Weg im Brenta-Gebirge gegangen. Heute, im Ruhestand, malt und fotografiert der ehemalige IT-Spezialist. Als Autodidakt hat er sich über viele Jahre das künstlerische Handwerk selbst beigebracht. Er wollte Perfektion und musste sich eingestehen, dass Kunst mit Zwang nicht funktioniert. „Erst wenn man loslassen kann, entsteht dieser Flow beim Malen.“ Er hat längst seinen hohen Anspruch heruntergeschraubt. „Ich male heute, was mir in den Sinn kommt.“

Inspiration holte sich Lindner vom Starnberger See oder den Alpen

So sind die Acrylbilder vorwiegend auf großformatigen Holzspanplatten minimalistisch geworden. Weiche, fließende Landschaften, inspiriert von den Osterseen und dem Starnberger See, teils in zwei Meter Breite. Es sind ineinanderfließende Farben in sanfter Formsprache, wie vom Dunst der Abendstimmung weichgezeichnet. Das Bild der berühmten Südtiroler Bergkette „Die drei Zinnen“ ist dagegen kantig, eckig, und so wild wie die hochalpine Natur auch in in Wirklichkeit. Nur wenige breite Pinselstriche machen Motiv und Spannung aus.

Die erste Ausstellung für den kreativen Künstler

Noch nie hat Lindner öffentlich ausgestellt, umso mehr freut es ihn, dass er über den Kontakt von Künstlerfreundin Claudia Rettinger die Möglichkeit im Wolfratshauser Amtsgericht bekam. „Es ist schön zu sehen, wie meine Bilder in einem öffentlichen Raum zur Wirkung kommen.“

Info: Die Ausstellung „Es malt“ von Gerhard Lindner im Obergeschoss des Wolfratshauser Amtsgericht läuft noch bis Ende Dezember. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.

