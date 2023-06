Preisgeld ausgelobt: Wer komponiert das i-Tüpfelchen fürs Flussfestival Wolfratshausen?

Von: Carl-Christian Eick

Frisch ans Werk: Für das Flussfestival in Wolfratshausen wird eine Erkennungsmelodie gesucht – die Kommune hat einen Wettbewerb gestartet und 100 Euro Preisgeld ausgelobt. © Stadt Wolfratshausen

Die Stadt Wolfratshausen ruft dazu auf, eine kurze Erkennungsmelodie fürs Flussfestival 2023 zu komponieren. Der beste Jingle wird mit einem Preisgeld belohnt.

Wolfratshausen – Der Countdown läuft, vom 7. bis 23. Juli findet wie berichtet das Flussfestival Wolfratshausen statt. Andreas Kutter, der städtische Kulturmanager, spricht von einem „absoluten Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt Wolfratshausen“. Nach seiner Meinung fehlt aber noch das i-Tüpfelchen – „ein Jingle, eine kurze Erkennungsmelodie“.

Das inzwischen sechste Flussfestival in der Loisachstadt „ist so kunterbunt wie außergewöhnlich“, stellt der Kulturmanager in einer Pressemitteilung fest. Zahlreiche Künstler geben sich an der alten Floßlände im Herzen der Stadt die Klinke in die Hand, die auf der Loisach verankerte Bühne und das sogenannte Opera Tent „kreieren eine ganz besondere Atmosphäre und verwandeln die Veranstaltungsfläche in einen geradezu magischen Ort“. Für den Rathaus-Mitarbeiter ist das Flussfestival „ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, eine Marke für Wolfratshausen“. In diesem Zusammenhang gibt Kutter aber zu bedenken: „Was haben große Marken oft noch zur Wiedererkennung? Einen Jingle, eine kurze Erkennungsmelodie – pfeifen Sie nicht auch manchmal bei der Werbung mit?“

Wer mir über das Telefon oder persönlich etwas vorspielen will, gerne. Dann nehme ich das auf – Hauptsache Musik!

Aus diesem Grund startet die Stadt einen Wettbewerb und ruft dazu auf, einen kurzen Jingle – zehn bis 20 Sekunden lang – für das Flussfestival zu komponieren. Wessen Erkennungsmelodie bei den einzelnen Veranstaltungen zu hören ist, das entscheidet eine Jury. 100 Euro Preisgeld hat die Kommune ausgelobt.

Die Teilnahme ist simpel: Einfach die Melodie per E-Mail an kultur@wolfratshausen.de senden oder ein Video über die sozialen Netzwerke der Stadt (Facebook, Instagram) schicken. „Ich nehme sogar postalische USB-Stick-Lieferungen an“, so Kutter. Und: „Wer mir über das Telefon oder persönlich etwas vorspielen will, gerne. Dann nehme ich das auf – Hauptsache Musik!“ Einsendeschluss ist Sonntag, 2. Juli.

Für die Teilnahme an dem Wettbewerb gelten einige wenige Spielregeln: Der Jingle muss selbst komponiert werden, das Zeitlimit von mindestens zehn Sekunden bis maximal 20 Sekunden ist unverrückbar. Ein Mindestteilnahmealter gibt es nicht. Kutter: „Es ist ganz egal, wie die Melodie vorgetragen wird. Ob gesungen, nur instrumental eingespielt oder mit ganzer Band, gerappt, gescattet, egal ob mit Posaune, Theremin oder Nasenflöte – Hauptsache, man erkennt die Melodie.“

Jingle fürs Flussfestival Wolfratshausen: „Erlesene Jury“ trifft die Entscheidung

Jeder Teilnehmer darf maximal drei Melodien einreichen, eine „erlesene Jury“, bestehend aus Stadträten sowie Mitarbeitern der Stadtverwaltung, trifft die Entscheidung, welcher Jingle die Marke Flussfestival musikalisch unterstreicht.

Wichtig zu wissen: „Mit Einreichung der Melodie bei diesem Wettbewerb übergibt der Komponist seine Songrechte an die Stadt Wolfratshausen und die Melodie darf von der Stadt Wolfratshausen vollständig genutzt werden“, betont Kulturmanager Kutter. „Das bedeutet, dass die Melodie auch in anderen Arrangements und in anderer musikalischer Besetzung als im Original genutzt werden darf.“ (cce)

Infos im Internet: www.flussfestival.wolfratshausen.de

