„Primitiv und respektlos“: Blumendiebe plündern immer wieder öffentliche Kästen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Blütenpracht: Die Bepflanzung der Blumenkübel ist bei Dieben sehr beliebt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Blumendiebe machen ständig die Blütenpracht in Wolfratshausen kaputt. So entsteht nicht nur ein finanzieller (und optischer Schaden) sondern auch viel Arbeit.

Wolfratshausen – Sie verschönern mit ihrer Farbenpracht an zahlreichen Plätzen und Straßen das Erscheinungsbild der Loisachstadt: Blumenkübel, üppig bepflanzt mit Geranien, Schneeball, Spinnenblumen und Tagetes. Einige Bürger scheinen davon so „begeistert“ zu sein, dass sie die Pflanzen herausreißen. Ein Teil wird mitgenommen, ein anderer landet auf der Straße oder im nächsten Gebüsch.

„Ich finde das einfach nur primitiv“, sagt Matthias Schmidberger von den Wolfratshauser Stadtwerken. Die Verärgerung ist seiner Stimme deutlich anzuhören. Es sei nicht nur der finanzielle Schaden, wenn die Blumen verschwinden. „Es ist auch respektlos der Gärtnerei, die sie gezogen hat und unseren Mitarbeitern gegenüber, die sie eingepflanzt haben.“ Zudem müsse wieder ein Mitarbeiter losfahren, um sie zu ersetzen. „Der Schaden summiert sich so mit der eingerechneten Arbeitszeit mittlerweile auf gute 1000 Euro“, rechnet Schmidberger vor.

Blumen werden „immer wieder“ geklaut - „aber dieses Jahr ist es besonders schlimm“

Dass Blumen entwendet werden, ist für den Baubetriebshof-Meister nichts Neues. „Das passiert immer wieder. Aber dieses Jahr ist es besonders schlimm.“ Einige fallen dem Vandalismus zum Opfer, andere bleiben unauffindbar. „Vielleicht landen sie auf dem Friedhof oder in heimischen Vorgärten – ich weiß es nicht.“

Polizei wurden die Vorfälle gemeldet - Zeugen werden gesucht

Einen Brennpunkt ausmachen kann Schmidberger nicht, nur eine Tendenz ist feststellbar. „Immer wieder abgeräumt werden die Blumenkübel in Waldram neben der Sonnenapotheke, an der Loisachhalle und am Schwankl-Eck.“ Hier musste dieser Tage ein Bauhofmitarbeiter zum dritten Mal anrücken, um den Pflanztrog wieder aufzufüllen. „Ansonsten zieht sich die Spur quer durchs Stadtgebiet.“ Der Polizei sind die Vorfälle bekannt. „Es wurde uns gemeldet“, bestätigt die Behörde auf Anfrage. Sie bitten darum, dass sich unter 0 81 71/ 4 21 10 etwaige Zeugen melden.

