Prinzessin bei der Narreninsel: „Das ist ein Traum“

Wolfratshausen/Geretsried – Bequem auf einem Sofa sitzend wurden die Prinzenpaare der Narreninsel heuer mit einem Traktor zur Proklamation ins Krämmel-Forum kutschiert. „Während der Saison werdet ihr nicht mehr viel Zeit haben, mal zu sitzen“, sagte Vereinschef Franz Hübler mit Blick auf den vollen Terminkalender bis Aschermittwoch, 26. Februar.

Für Prinzessin Lisa Napierala ist das vermutlich kein Problem: Seit zehn Jahren ist die Geretsriederin Mitglied bei der Narreninsel. „Es macht mir sehr viel Spaß, auf der Bühne zu stehen und mit meinen Freunden zu tanzen“, sagt die 18-Jährige. „Unglaublich glücklich“ sei sie, sich den „großen Traum, einmal Prinzessin zu sein“ in der Faschingssaison erfüllen zu können.

Seit klar war, dass Lisa Prinzessin wird, stand für ihren Partner im richtigen Leben fest, „dass ich nicht drum herumkomme, mich als Prinz bereitzustellen“. Der 20-jährige Dominik Schwarz verbrachte seine Freizeit bisher, seinen eigenen Worten nach, lieber in Fußball- als in Tanzschuhen.

Lisa Napierala hat nicht nur ihren Freund zum Prinzen-Dasein überredet. Auch ihre elfjährige Schwester Julie wird in dieser Saison in das Prinzessinnenkleid schlüpfen. „Seit ich denken kann, begleite ich meine großen Schwestern zu den Gardeauftritten“, erzählt sie. In der Narreninsel tanzt sie selbst seit fünf Jahren mit, und freut sich „schon riesig darauf, Kinderprinzessin zu werden“. Tanzen wird die Geretsriederin mit dem elfjährigen Max Schmidmaier aus Gelting. Seit er die Narreninsel-Tänzer bei einem Auftritt gesehen hatte, „wollte ich einfach dabei sein“.

Inthronisiert werden die Tollitäten im Januar beim Krönungsball in den Geretsrieder Ratsstuben. An diesem Abend sind auch erstmals die Gardeauftritte zu sehen. Neben den Prinzenpaaren legen „Speedy’s Kindergarde“, die jungen „Dancing Fires“, die größeren „Island Dancers“ und die Müttergarde „Crazy Housewifes“ eine heiße Sohle aufs Parkett.

