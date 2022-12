Profi der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen hat heißen Tipp für Prüflinge

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Glückwunsch: Der Vorsitzende der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen, Heinz Repert (vorne li.), überreichte Stefan Rührgartner zusammen mit Pressewart und Ausbilder Max Plötz (3. v. li.) die Ehrenurkunde. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Stefan Rührgartner ist seit 20 Jahren Ausbilder bei der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen. Dafür wurde er nun ausgezeichnet.

Wolfratshausen – Die Freude war Stefan Rührgartner bei seiner Auszeichnung anzusehen: Der Eurasburger leitet bei der Jagdkreisgruppe Wolfratshausen den Jagdkurs und bildet hier seit 20 Jahren Jagdschüler in zwei von sechs Unterrichtsfächern aus. Kürzlich bekam er für sein Engagement vom Vorsitzenden des Vereins, Heinz Repert, eine Urkunde überreicht.

Das Interesse für die Jagd erwachte bei Rührgartner schon früh. „Ich war als Landkind eh mehr auf dem Bulldog als beim Hausaufgabenmachen zu finden“, erzählt der 50-Jährige und lacht. Als er im Kloster Schäftlarn die Schulbank drückte – heute ist er dort Verwaltungsleiter –, waren in seiner Klasse drei Kameraden, die ebenfalls mit der Jagd liebäugelten. „Mit 25 Jahren habe ich dann den Jagdschein gemacht.“

Theoretisch darf man ihn mit der Vollendung des 16. Lebensjahres erwerben – in Rührgartners Augen zu früh. „Zum einen hat man in dem Alter noch anderes im Kopf – Freundin, Ausbildung, Schulabschluss oder Party. Und: Er oder sie braucht jedes Mal einen Fahrer, um zum Jagdkurs zu kommen.“ Denn um diesen Lehrgang zu absolvieren, braucht es Durchhaltevermögen. Er dauert mindestens ein Jahr lang und umfasst Fächer vom Umgang mit Jagdwaffen und Fanggeräten, der Biologie der Wildarten, Wildhege und Exkursionen sowie den Bau von Reviereinrichtungen, um nur ein paar zu nennen.

In einer Ausbildung, die nur wenige Wochen dauert, können nicht einmal ansatzweise theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt werden.

Es gäbe zwar, wie oftmals in anderen Bundesländern angeboten, auch in Bayern Kurzkurse, aber: „In einer Ausbildung, die nur wenige Wochen dauert, können nicht einmal ansatzweise theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt werden.“ Aus diesem Grund würde sich Rührgartner eine einheitliche Ausbildung und Prüfungen auf demselben Niveau wünschen.

Er selbst kam durch den damaligen Vereinsvorsitzenden Siegfried Rieger als Ausbilder zum Jagdkurs. Heute leitet Rührgartner die Schulungen, erstellt die Stundenpläne, legt die Einteilungen fest. „Es macht mir Spaß, mein Wissen weiterzugeben – und zu sehen, wenn man die Flamme des Interesses entzündet hat, wie sich jemand dafür begeistert.“

Das Interesse für die Jagd stieg in den vergangenen 20 Jahren auch in der Damenwelt an. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren von den Schülern etwa ein Drittel weiblich. „Während Corona kam dann ein Einbruch.“ In beiden in dieser Zeit durchgeführten Kursen waren jeweils nur eine Frau.

Zuordnung von Baumästen: Profi hat einen Tipp für Prüflinge

Nach kuriosen Vorkommnissen gefragt, muss Rührgartner lachen. „Die passieren meistens in der mündlichen Prüfung.“ So hatte einmal ein Schüler Probleme mit der Zuordnung verschiedener Baumäste. „Ich empfahl ihm, die Nadeln zu reiben. Bei der Tanne riecht es dann wie ein Frischluftspray.“ Allerdings bekam der Prüfling einen Zweig ohne Nadeln, rieb und schnupperte aber dennoch daran. Irgendwann hakte der Prüfer skeptisch nach. „Was machen Sie da eigentlich? Da gibts doch nichts zu riechen. Das ist ein Ahorn.“ „Aber was jetzt“, konterte der Schüler schlagfertig, „ist das nun ein Spitz- oder Bergahorn?“ (sh)

