Profiteur des Klimawandels: Zecken stehen im Landkreis immer früher in den Startlöchern

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Klein, aber oho: Eine Zecke, auch Holzbock genannt, kann das sogenannte FSME auslösen – eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute. © dpa/Marijan Murat

Die milden Winter lässt die Zecken früher aus dem Winterschlaf erwachen. Mediziner empfehlen dringend, sich gegen FSME impfen zu lassen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei den derzeitigen Gefrierschranktemperaturen hat sie mutmaßlich kaum jemand auf dem Radar: die Zecke. Doch schon ab fünf Grad plus wird das Spinnentier aktiv – Mediziner empfehlen dringend, sich gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute, impfen zu lassen. Zecken sind Überträger dieser lebensgefährlichen Krankheit – und der Landkreis gilt als FSME-Risikogebiet.

Profiteur des Klimawandels: Zecken stehen immer früher in den Startlöchern

Die Zecke ist ein biologisches Wunderwerk. Sie kann bis zu fünf Jahre ohne Nahrung, genauer gesagt ohne Blutmahlzeit überleben. Sie ist abgesehen von Mücken der häufigste Überträger von Krankheiten. Etwa die Hälfte der Zecken ist mit der Borrelia-Bakterie infiziert, ebenso können bei einem Biss FSME-Viren übertragen werden.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier

Über den Klimawandel freut sich die Zecke. „Ihre Aktivitätsphase verlängert sich“, erklärt Robert Nörr, Förster der Bayerischen Forstverwaltung in Wolfratshausen, Egling und Icking. Ein milder Winter beziehungsweise ein später Wintereinbruch wie heuer sorgt dafür, dass Zecken früher aktiv werden – und es über einen längeren Zeitraum als üblich bleiben. Erst ab unter fünf Grad sieht der Blutsauger einen Grund, sich ein Winterquartier zu suchen. Nörr spricht aus Erfahrung: „Noch im November hat mich eine erwischt.“

Blutsauger in Wolfratshausen: Vorhersage für Zeckenbefall nicht möglich

Ob in diesem Jahr eine Zeckenplage droht, dafür „müsse man zum Propheten werden“. In diesem Punkt stimmt Nörr seiner Berufskollegin Elisabeth Necker, zuständig für das Forstrevier Kochel am See, zu. „Eine sichere und verlässliche Vorhersage kann man nicht treffen“, sagt sie.

Allerdings galt das Jahr 2022 als „Mastjahr“ von Buchen, die Bäume trugen sehr viele Früchte. Profitiert haben die Wild- und Nagetiere und deren Nachkommen. „Das ist dann wie ein Kreislauf, der sich besonders auf 2024 auswirken wird“, sagt Nörr. Denn ein üppiges Nahrungsangebot ist die erste Voraussetzung für die Vermehrung der Wildtiere – und das führt zu einem größeren an sogenannten Wirtstieren für die Zecke.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Beide Forstexperten räumen mit dem Mythos auf, dass Zecken sich ausschließlich von Bäumen fallen lassen. „Sie warten eher im Gras, Gebüsch und Unterholz, bis der Wirt, ein Tier oder Mensch, vorbeikommt und sie sich an ihm festhaken können.“ Der beste Schutz sei lange Kleidung, um den Zecken so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Der Tölzer Hausarzt Dr. Matthias Bohnenberger rät dringend dazu, sich gegen FSME impfen zu lassen. „Das kann lebenswichtig sein.“ Gegen Borreliose gibt es zwar noch keinen Impfstoff. Es könne aber Antibiotika eingesetzt werden.

Vorsicht bei Zeckenbiss – Nur mit professionellen Hilfsmitteln entfernen

Hat man einen Blutsauger an sich entdeckt, empfiehlt es sich, ihn mit einer speziellen Zeckenzange zu entfernen. „Am Besten möglichst gerade“, sagt Försterin Necker. Dass man das Tier zuvor mit Alkohol oder Öl beträufeln soll, ist für Necker ein Märchen. Denn durch diesen Reiz werde der Speichelfluss der Zecke angeregt – und so gelangen erst recht Borreliose-Erreger ins Blut. „Auch das Drehen, egal ob nach links oder rechts, ist nicht empfehlenswert. „Schließlich haben Zecken ja kein Gewinde.“

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist FSME-Risikogebiet. Laut Robert-Koch-Institut gilt das, wenn „die Anzahl der übermittelten FSME-Erkrankungen in mindestens einem der 16 Fünfjahreszeiträume im Zeitraum 2002 bis 2021 im Kreis oder in der Kreisregion signifikant höher ist als die bei einer Inzidenz von einer Erkrankung pro 100 000 Einwohner erwartete Fallzahl.“ Laut der Pressesprecherin des Landratsamtes, Marlis Peischer, gab es 2021 und 2022 je zwei FSME-Fälle im Landkreis. Die Zahl der Borreliose-Fälle lag 2021 bei 19, 2022 schnellte die Zahl auf 25 Fälle hoch.