Weihnachten naht: Programm der Musikschule stimmt auf Heilige Nacht ein

Von: Jannis Gogolin

Das „Große Weihnachtskonzert“ der Musikschule findet am Donnerstag, 15. Dezember, in der Loisachhalle statt. Das © Hans Lippert/Archiv

Mit Chorkonzerten, Musikantenstammtisch, digitalem Adventskalender und Weihnachtskonzert stimmt die Wolfratshauser Musikschule festliche Töne an.

Wolfratshausen – Wie kann man sich auf Weihnachten besser einstimmen als mit Musik? Eine Reihe festlicher Konzerte und einen klingenden Adventskalender bietet die städtische Musikschule Wolfratshausen.

Ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender ist das „Große Chorkonzert“ in der Loisachhalle am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr – ein Gemeinschaftsprojekt mit der Liedertafel Dachau unter Leitung von Emanuel Schmidt. Mitwirkende sind der Liedertafel-Chor vocal ampArt, der Kammer- und der Jugendkammerchor Wolfratshausen, die Solisten Irina Firouzi (Sopran), Carolin Ritter (Alt), Jonas Häusler (Tenor) und Lukas Mayr (Bass) sowie ein Kammerorchester mit Lehrkräften der Musikschule. Zu hören sind zwei Kantaten von Johann Sebastian Bach sowie Chorwerke von Samuel Scheidt und Eric Whitacre. Am Donnerstag, 8. Dezember, folgt das „Kleine Weihnachtskonzert“ ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche. In der besinnlichen Atmosphäre von St. Michael bieten verschiedene Ensembles und Solisten „die perfekte Einstimmung auf die ,staade‘ Zeit“, so die Musikschule. Das „Große Weihnachtskonzert“ findet dann am Donnerstag, 15. Dezember, in der Loisachhalle statt. Ab 19 Uhr spielen unter anderem das Streichorchester der Musikschule, mehrere Chorgruppen sowie die Bigband.

Musikantenstammtisch heißt Gäste willkommen

Ein „Weihnachtlicher Musikantenstammtisch“ ist für Montag, 19. Dezember, um 19 Uhr geplant. Heinrich Zapf lädt eigene Gruppen und Musikanten zum gemeinsamen Musizieren in die Musikschule ein. Zuhörer sind willkommen, ebenso ein kleiner Beitrag für das Buffet. Auch ein Blick auf die Homepage der Musikschule lohnt sich. Ab Dienstag, 1. Dezember, öffnet sich bis Weihnachten jeden Tag ein Türchen im „Musikalischen Adventskalender“. Hinter jedem Türchen „verbirgt sich ein Weihnachtslied, gespielt oder gesungen von unseren Schülern.“

Kostenloser Eintritt exklusive Großes Chorkonzert

Karten für das Große Chorkonzert sind für 15 Euro, ermäßigt acht Euro (bis 18 Jahre), im Bürgerbüro der Stadt, in der Musikschule oder an der Abendkasse erhältlich. Ansonsten gilt freier Eintritt. Der Adventskalender und weitere Infos findet man im Internet unter https://musikschule.wolfratshausen.de.

