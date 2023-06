Bad Tölz-Wolfratshausen

Von Jannis Gogolin

Drei Jahre sind seit dem Startschuss der Mitfahrbänke vergangen. Das Projekt scheint eingeschlafen – soll im Sommer aber endlich durchstarten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eine Bank ist eine schöne Sache. Sie taugt zum Schnürsenkel-Binden oder einfach zum Hinsetzen, Ausruhen und auf den richtigen Augenblick zum Weitergehen warten. Einige Sitzgelegenheiten im Landkreis haben aber noch eine weitere Funktion. Wer sich auf einer der Mitfahrbänke im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen niederlässt, will dort meist nicht lange verweilen – sondern per Anhalter mitgenommen werden. 26 Bänke dieser Art sind auf der Webseite des Landratsamts registriert. Seit vier Jahren läuft das Projekt. Doch von einer regen Nutzung ist das Angebot augenscheinlich noch weit entfernt.

Projekt Mitfahrbank: Angebot soll Fahrt aufnehmen – Initiator plant Belohnung

„Es ist ein bisschen eingeschlafen“, gesteht der Initiator und Behindertenbeauftragte des Landkreises, Ralf Seifert. Nach wie vor ist er aber überzeugt von dem Ansatz. Er möchte die Zahl der Autos auf den Straßen zu reduzieren. Er rechnet vor: „Fährt nur eine Person als Mitfahrer anstelle mit dem eigenen Auto, halbiert sich der CO 2 -Ausstoß bei beiden.“ Gründe für die fehlende Nutzung der Mitfahrerbänke findet er in der Corona-Pandemie sowie „Vorbehalten gegenüber dem klassischen Trampen“. Ein Begriff, der vom englischen Wort „Tramp“, übersetzt Landstreicher, stammt. „Es ist immer noch eng behaftet mit Vorurteilen.“

Dabei sei nachhaltige Mobilität nur einer der Vorteile, die das Mitfahren bietet. „Es hat auch eine soziale Komponente“, erklärt Seifert. Eine wesentliche Zielgruppe für das Angebot seien ältere Menschen, „die tendenziell auch etwas mehr Zeit mitbringen“. Und eine Fahrt im fremden Kfz kann, falls sich drauf eingelassen werde, auch eine nette Unterhaltung mit sich bringen und mögliche Vereinsamung im Alter mindern. „Da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe.“ Dennoch: Von einem durchschlagenden Erfolg sei das Projekt vermutlich noch weit weg. Vermutlich, weil im Gegensatz zu Bussen oder Bahn keine Fahrgastzahlen erhoben werden.

Wie Seifert hofft auch Sabine Gus-Mayer auf einen späten Kickstart des Projekts. „Ich habe zwar nicht wirklich erwartet, dass es ein großer Hit wird“, sagt die Geretsrieder Seniorenbeauftragte. Ältere Menschen seien öfter mit einem Rollator unterwegs. Das stelle mögliche Autofahrer schon vor das erste Problem. „In meinem Auto habe ich wenig Platz für einen Rollator – ganz zu schweigen von Kinderwagen oder Barrierefreiheit.“ Trotzdem blicke sie optimistisch auf die zwei etwas vereinsamt wirkenden Geretsrieder Mitfahrbänke. Eine dritte in der Nähe des Pflegeheims Gut Schwaigwall sei angedacht. In vergleichsweise ländlicheren Gebieten, „wo jeder jeden kennt“, sehe sie aber das größere Potenzial. Ihre Stadt sei vergleichsweise gut mit den Stadt- und Linienbussen erschlossen. „Und ein Ersatz dafür sind die Mitfahrbänke definitiv nicht.“

„Soll eine Ergänzung sein“ – Für den Sommer ist eine Aktivierung des Mitfahr-Projekts geplant

Das sieht auch Seifert so. „Den Anspruch hatte ja keiner. Es soll eine Ergänzung sein.“ Das bestätigt in seinen Augen die Tatsache, dass die Deutsche Bahn, die den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis unterhält, die Mitfahrbänke eben als valides Ergänzungsangebot führe. Damit das Projekt in Zukunft mehr genutzt werde, will er „im Sommer versuchen, das Projekt zu aktivieren“. Vielleicht mit Freikarten für’s Freibad, wenn jemand einen Mitfahrer aufgabelt. „Mal schauen, wie das funktioniert.“

Ob das Mitfahren überhaupt funktioniert, das wollte die Gemeinde Lenggries wissen. Während 2019 viele anderen Ortschaften auf den Zug aufsprangen, beschloss der Gemeinderat unter dem damaligen Bürgermeister Werner Weindl vorerst, nichts zu beschließen. Eine Strategie, die für den heutigen Amtsinhaber Stefan Klaffenbacher aufgeht – teilweise. „Der Gemeinderat wollte sich umhören, ob und wie die Mitfahrbänke angenommen werden. Es gab damals ja rechtliche und sicherheitstechnische Bedenken“, erinnert sich Klaffenbacher. Jetzt, vier Jahre später, fehle es ihm allerdings noch an Erfahrungsberichten. „Ich würde mich über einen zentralen nachbarschaftlichen Austausch freuen. Das letzte Wort zu dem Thema ist bei uns noch nicht gesprochen.“

Gus-Mayer fahre öfter an den bisher zwei markierten Mitfahrbänken in Geretsried vorbei. Eine befindet sich in Gelting, eine andere am Waldfriedhof. Mitnehmen konnte sie zwar bisher noch keinen. „Aber die Schilder, die die gewünschte Richtung anzeigen, verändern sich öfter“, erinnert sie sich. Ein zuverlässiges Zeichen, dass die Bänke in ihrer Funktion genutzt werden, ist das nicht. „Aber letztlich bleibt es eine schöne, bequeme Bank. Und davon, das sage ich als Seniorenbeauftragte, kann man nie genug haben.“

