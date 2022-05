Prominente Baustelle in Wolfratshauser Altstadt: Führung mit Architekten und Historikern

Von: Dominik Stallein

Baustelle: In dem Gebäude Untermarkt 10 ziehen Tourist-Info, Stadtmuseum und ein Ladengeschäft ein. © Stadt

Der Untermarkt 10 wird aufwendig saniert. Hier kommen Museum, Tourist Info und ein Ladenlokal unter. Am Sonntag dürfen Bürger die Baustelle besuchen.

Wolfratshausen – Es ist ein Prestigeprojekt der Stadt: Im denkmalgeschützten Gebäude am Untermarkt 10 sollen noch in diesem Jahr das rundum erneuerte Heimatmuseum, die neu geschaffene Tourismus-Info und ein Ladengeschäft eröffnen. Schon jetzt kann man einen Blick in die Räumlichkeiten werfen: Zum Tag der Städtebauförderung bietet die Stadt Baustellenführungen an.

In ganz Deutschland nehmen Städte und Gemeinden an dem Aktionstag teil und stellen Bauprojekte vor, die mit Mitteln aus der Städtebauförderung ermöglicht wurden. In Wolfratshausen öffnet am Samstag, 14. Mai, die Baustelle am Reiser-Eck zu drei thematischen Führungen. So gibt es Erklärungen der Architekten und Gebäudeplaner, die den Umbau in dem Denkmal koordiniert haben. Interessierte können zudem erfahren, welche Bedeutung die Maßnahme und die spätere Nutzung für die Stadtentwicklung von Wolfratshausen haben könnte. Außerdem werden Führungen angeboten, in denen das Konzept des neuen „Museum Wolfratshausen“ sowie die historische Bedeutung der Immobilie in der Stadtgeschichte vorgestellt werden. Die Führungen sind kostenlos. Auf dem Museums-Parkplatz werden Getränke und Essen verkauft.

Museum Wolfratshausen, Tourist Info und mehr: Einblick in den Untermarkt 10

Wie berichtet ist die Dienstleistungs GmbH der Städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mit dem Umbau beauftragt worden. 4,5 Millionen Euro plante der Stadtrat für den Umbau und die Sanierung ein sowie rund eine Million Euro für die Ausstattung des Heimatmuseums. Es soll künftig interaktive Mitmach-Stationen sowie Attraktionen für alle Sinne und alle Generationen beherbergen.

Die jeweils halbstündigen Themen-Führungen am Samstag, 14. Mai, finden zu folgenden Zeiten statt. Architektur: 13 und 14.30 Uhr, Stadtentwicklung: 13.30 und 15 Uhr, Museum: 14 und 15.30 Uhr. Interessierte können sich unter stadtmarketing@wolfratshausen.de anmelden.