Prosecco-Diebstahl in Wolfratshauser Supermarkt lässt Dealer auffliegen: Bewährung dank Suchttherapie

Von: Rudi Stallein

Vor dem Amtsgericht musste sich ein Wolfratshauser und dessen Freundin verantworten. © dpa

Eine Handtasche voller Drogen: Ein 28-jähriger Wolfratshauser und seine 19-jährige Freundin erhalten vom Amtsgericht Bewährungsstrafen.

Wolfratshausen – Ein junger Mann will in einem Wolfratshauser Supermarkt eine Flasche Prosecco an der Kasse vorbeischleusen, ohne die 9,99 Euro dafür zu bezahlen. Der 28-jährige Wolfratshauser wird erwischt. Das bekommt seine 19-jährige Freundin mit und geht dazwischen, als der Hausdetektiv den Ladendieb zur Rede stellen will. „Weil ich dachte, die schlagen sich gleich. Von dem Diebstahl hatte ich nichts mitbekommen.“

Der Mann kann zunächst fliehen, die Frau wird festgehalten. In ihrer Handtasche entdeckt eine hinzugerufene Polizistin „einen Gemischtwarenladen verschiedener Substanzen, nahezu alles, was auf dem Drogenmarkt verkauft und konsumiert wird“. Die Polizei stellte mehr als 80 Gramm Marihuana, knapp 70 Gramm Kokain und circa 50 Gramm Ecstasy sicher.

Nun musste sich das Paar wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie unerlaubten Besitzes vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. Beide Angeklagten kamen mit Bewährungsstrafen davon. Der Teenager aus dem Landkreis Erding äußerte sich als erste zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft.

Sie seien am 26. September vergangenen Jahres um die Mittagszeit, als der Zwischenfall im Supermarkt passierte, gerade von Augsburg nach Wolfratshausen zurückgekommen. „Wir haben das von einem Tag auf den anderen entschieden. Aber wir wollten länger bleiben, für mehrere Wochen“, erklärte die Angeklagte. Deshalb hätten sie eine so große Menge Rauschgift dabeigehabt. „Wir wollten in Wolfratshausen einen Vorrat haben.“

Weil dies die dritte Version war, die die Beschuldigte innerhalb kurzer Zeit zu den Drogen in ihrer Tasche aufgetischt hatte, bat das Gericht die Verfahrensbeteiligten zu einem „Rechtsgespräch“ hinter verschlossenen Türen. Als die Öffentlichkeit wieder hergestellt wurde, packte der Gutachter seinen Laptop wieder ein. Unter Zugrundelegung der vorher gehörten Einlassung der Frau und zusätzlich eines vollumfänglichen Geständnisses des Mannes auf der Anklagebank neben ihr, sicherte das Gericht den beiden Angeklagten Haftverschonung zu.

Bewährung trotz mehrerer Vorstrafen – Partnerin leidet unter Borderline-Erkrankung

Während die Erdingerin glaubhaft machen konnte, dass sie selbst nur konsumiere, räumte der Wolfratshauser ein, dass er einen Großteil der bei ihm gefundenen Drogen verkaufen wollte, um damit seinen eigenen Konsum zu finanzieren. In seiner Augsburger Wohnung waren weitere 250 Gramm Marihuana, 160 Gramm Amphetamin und knapp 40 Gramm Ecstasy sowie ein Vakuumiergerät und eine größere Summe Bargeld sichergestellt worden. „Ich habe die Geschäfte so gemacht, dass sie es nicht mitbekam“, bestätigte der Mann ihre Aussage.

Das Jugendschöffengericht sprach die 19-Jährige, die zwei Vorstrafen wegen Diebstahls mitbrachte, wegen vorsätzlichen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln schuldig, setzte die Entscheidung über die Verhängung einer Jugendstrafe jedoch für zwei Jahre zur Bewährung aus. Als Auflage muss sie unter anderem eine Therapie zur Behandlung ihrer Borderline-Erkrankung machen.

Ihren mehrfach vorbestraften Freund – zuletzt hatte er bis Ende 2021 eine fünfjährige Haftstrafe wegen schwerer räuberischer Erpressung abgesessen – verurteilte das Gericht wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln sowie dem Besitz selbiger zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurde. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Drogenabhängige einer stationären Suchttherapie unterzieht. Offenbar habe er einen Sinneswandel vollzogen, als er sich dieses Frühjahr schon einmal in eine Suchtklinik begeben habe, konstatierte das Gericht.

„Die Therapie ist der einzige Grund, weshalb Sie nicht wieder in Haft gehen“, erklärte Richterin Friederike Kirschstein-Freund, bevor sie noch deutlicher wurde: „Sie wissen, dass das Ihre letzte Chance ist. Wenn Sie die versauen, war’s das. Dann werden Sie nie wieder Nachsicht erfahren bei der Justiz.“

