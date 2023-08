Opfer kein Interesse an Strafverfolgung

Drei Jugendliche landen wegen eines fehlgeschlagenen Drogendeals vor dem Schöffengericht. Das Ergebnis: zweimal 1500 Euro Geldbuße, ein Freizeitarrest.

Wolfratshausen – Ein gescheitertes Drogengeschäft endete für ein junges Trio vor dem Jugendschöffengericht: Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern (17, 19 beziehungsweise 20 Jahre alt) aus Geretsried und Wolfratshausen gemeinschaftlichen Raub und gefährliche Körperverletzung vor. Sie sollen am Wolfratshauser S-Bahnhof einen Mann verprügelt haben, von dem sie sich betrogen fühlten.

„Ihr kriegt nix“: Prügelattacke am Wolfratshauser S-Bahnhof wegen gescheitertem Cannabis-Deal

Zwei der drei Burschen hatten ihrem Opfer einige Zeit zuvor 500 Euro gegeben, dafür sollte Cannabis besorgt werden. Der Mann nahm das Geld, lieferte jedoch nicht die bestellten Drogen. Deshalb habe man ein Treffen am Bahnhof vereinbart, um das Geld einzutreiben, gestand der jüngste der drei Angeklagten ein. Er wurde zu einem Freizeitarrest verurteilt. Das Verfahren gegen die zwei älteren Beteiligten wurde gegen Zahlung von jeweils 1500 Euro vorläufig eingestellt.

Ein 19-jähriger Wolfratshauser durfte die Verhandlung schon bald nach Beginn wieder verlassen. Nach einem Rechtsgespräch zwischen den Verfahrensbeteiligten räumte der Auszubildende die Vorwürfe ein und erklärte sich dazu bereit, 1500 Euro – so hoch wäre auch eine mögliche Geldstrafe ausgefallen – an die Tölzer Jugendförderung zu zahlen. Diesen Deal bot das Gericht auch dem 20 Jahre alten, in Geretsried lebenden Maschinenführer an.

Dieser mochte darauf jedoch zunächst nicht eingehen. Er war der Meinung: „Ich habe nichts gemacht.“ Erst als die Aussage einer Zeugin den dringenden Verdacht nahelegte, dass er derjenige war, der sich zunächst im Hintergrund gehalten, dann aber seinen Kumpel aus dem Klammergriff des späteren Opfers befreit hatte, ging auch er zähneknirschend auf das Angebot des Gerichts ein. Er muss 1500 Euro an den Sozialen Trainingskurs des Landratsamts Bad Tölz-Wolfratshausen zahlen.

Warnschuss für Schüler: Freizeitarrest über das Wochenende – „So geht es nicht“

Der Dritte im Bunde konnte, weil er als Schüler über kein eigenes Einkommen verfügt, nicht mit einer Geldbuße belangt werden. Außerdem war er bei der Schlägerei, die sich am 17. Oktober 2021 ereignet hatte, der Haupttäter gewesen. „Wir haben ihm gesagt, dass er uns das Geld zurückgeben soll und wir nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen“, erzählte der 17-Jährige, dem nach eigener Aussage die Hälfte der 500 Euro gehört hatte. „Aber er sagte: Ihr kriegt nix. Er wollte weglaufen. Dann haben wir ihn gefangen und geschlagen – aus Ärger, weil er uns das Geld nicht gegeben hat, nicht weil wir ihn berauben wollten.“ Auf die Frage, ob außer ihm noch jemand zugeschlagen hätte, antwortete der Schüler: „Ich weiß es nicht, ich war in meinem Film.“

Das Schöffengericht verurteilte den Schüler wegen Körperverletzung und versuchten Raubs zu einem Freizeitarrest übers Wochenende – „als Warnschuss, um Ihnen deutlich zu machen: So geht es nicht“, wie Richterin Friederike Kirschstein-Freund erläuterte. Der junge Mann muss außerdem an einem „Orientierungs- und Sozialkompetenzkurs“ teilnehmen und erhielt ein einjähriges Drogenkonsumverbot. Zu seinen Gunsten wertete das Gericht sein Geständnis, dass er sich „auf einem guten Weg“ befinde, die Tat lange zurückliege und das Opfer kein Interesse an einer Strafverfolgung gehabt habe. Zu einer Zeugenaussage vor Gericht war das Opfer nicht erschienen.

