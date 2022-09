Radler monieren Schwachstellen - und machen sich für Volksbegehren stark

Von: Dominik Stallein

Für Sicherheit auf dem Rad: Viele Fahrradfahrer unterschrieben auf dem Grünen Markt fürs Volksbegehren. Hier: Mark Ehlers und Martina Schwarzenbeck. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Fahrrad-Aktivisten sammeln in Wolfratshausen Unterschriften für den Radentscheid. Sie sehen reichlich Handlungsbedarf in der Verkehrspolitik.

Wolfratshausen – Die Stadt ist fahrradfreundliche Kommune – das ist hochoffiziell verbrieft. Seit 2018 trägt die Kommune das Gütesiegel des Freistaats Bayern. Dass es dennoch in den Augen vieler Radler Verbesserungspotenzial gibt, zeigte sich kürzlich: Aktivisten von „WOR for Future“ – einem Ableger der Fridays-, Parents- und Grandparents-Bewegung – sammelten auf dem Grünen Markt Unterschriften für den Radentscheid Bayern.

Vor dem Wirtshaus Flößerei hatten Dr. Hans Schmidt, Klima- und Umweltreferent des Stadtrats und umtriebiger Naturschützer, sowie Martina Schwarzenbeck eine „Dankstelle“ für Fahrradfahrer aufgebaut. Dort kam es zum Tauschgeschäft: Eine frische Zwetschge gab es gegen eine Signatur für den Fahrrad-Entscheid. Das Geschäft florierte: „Wir hatten zehn Bögen dabei, die waren nach zweieinhalb Stunden voll“, berichtet Umweltreferent Schmidt. Außer ihrer Unterschrift ließen die vielen Passanten, die den Grünen Markt besuchten, noch etwas anderes da: Kritik an einigen „Unzulänglichkeiten für Radfahrer in Wolfratshausen“, wie Schmidt berichtet.

„Es braucht mehr Radwege“: Radler will mehr Sicherheit an Hauptstraßen in Wolfratshausen

Peter Mähner beispielsweise mahnte mehrere Hürden für den Fahrradverkehr an. „Es bräuchte allgemein mehr Radwege“, meinte er. An einigen Hauptstraßen im Stadtgebiet wünsche er sich sogenannte Pop-up-Radstreifen. Darunter versteht man kurzfristig eingerichtete Fahrrad-Schutzstreifen entlang der Straße, die für mehr Sicherheit sorgen sollen. Das Konzept wurde zum Beispiel in München erfolgreich erprobt. An vier Stellen – etwa an der Rosenheimer Straße – wurden aus diesen Pop-up-Streifen feste Fahrradwege.

Der Wolfratshauser war extra zum Loisachhallen-Parkplatz geradelt, um für den Bürgerentscheid zu unterschreiben. Sein Rad stellte Mähner an einem Laternenmasten ab. Das sieht er als weiteres Problem an: „An vielen Stellen in der Stadt bräuchten wir mehr Radabstellplätze.“

Fahrradständer in Wolfratshausen: Rad-Aktivisten sehen Mangel

Christine Pollin sieht’s genauso. Auch sie unterschrieb für den Radentscheid. „Dass es zu wenig Fahrradständer gibt, ist ein allgemeines Problem – auch in Wolfratshausen.“ Wenn sie mit dem Drahtesel zum Einkaufen fahre, „kann ich bei fast keinem Geschäft vor der Türe das Rad abstellen“. Sie sieht sowohl Ladenbetreiber als auch die Kommune in der Verantwortung, mehr Parkplätze für den nicht motorisierten Verkehr anzulegen.

Ihre Unterschrift gab sie noch aus einem weiteren Grund: Als Radler gäbe es viele Momente, in denen man sich unsicher auf der Straße fühle. „Viele Autos rasen viel zu nah an den Fahrradfahrern vorbei.“ Pollin hofft, dass durch ein erfolgreiches Volksbegehren das Bewusstsein vieler Menschen für die Belange der Radler steigt – und mehr Rücksicht auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer genommen wird.

Radentscheid des ADFC: Unterschriften werden gesammelt

Der Radentscheid ist ein bayernweites Volksbegehren, das vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) initiiert wurde. Der macht sich stark für sichere und komfortable Radwege und mehr Schnellverbindungen in Bayern. Außerdem soll der Anteil des Radverkehrs bis zum Jahr 2030 auf mindestens 25 Prozent ansteigen. Derzeit machen Drahtesel nur elf Prozent des Gesamtverkehrs aus. „Damit mehr Menschen öfter vom Auto aufs Fahrrad umsteigen und das Ziel von merklich mehr Fahrrädern auf den Straßen und Radwegen erreicht werden kann, müssen sich Radfahrende sicherer fühlen“, heißt es auf der Internetseite des Radentscheids. Und weiter: „Eine entsprechende Infrastruktur schafft mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer.“

