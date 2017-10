Raiffeisenbank Isar-Loisachtal schließt mehrere Filialen

Kunden der Raiffeisenbank Isar-Loisachtal stehen künftig weniger Filialen zur Verfügung. An einigen Standorten bleiben nur noch die Geldautomaten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal dünnt ihr Filialnetz aus. Wie Pressesprecher Andreas Pentenrieder mitteilt, sind die Standorte Icking, Waldram, Großdingharting, Baierbrunn und Gelting zum Jahresende von Neuerungen betroffen. Die Notwendigkeit ergibt sich aus Analysen zur Kundennutzung. „Es bestand für die Bank Handlungsbedarf“, so Pentenrieder.

Filialen werden zum 31. Dezember geschlossen

„Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, die drei gering frequentierten Standorte Icking, Waldram und Großdingharting zum 31. Dezember mit der nächstgelegenen Filiale zusammenzulegen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Kunden dieser Geschäftsstellen werden künftig in den nahegelegenen Bankfilialen in Hohenschäftlarn, Wolfratshausen sowie Straßlach betreut. Bis ein neuer zentraler Platz in Icking gefunden ist, wird der Automat in den alten Räumlichkeiten weiterbetrieben. Die Geldautomaten in Waldram und Großdingharting bleiben in den bisherigen Geschäftsräumen.

Öffnungszeiten werden „angepasst“

Außerdem wird die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal die Öffnungszeiten der Filialen in Baierbrunn und Gelting „anpassen“. Beide Standorte werden ab Januar 2018 von einem Team betreut. Baierbrunn wird am Montag, Mittwoch und Freitag geöffnet sein, die Bank in Gelting am Dienstag und Donnerstag.

Bankvorstand Uwe Massong betont, dass wegen der Filialschließungen keine betriebsbedingten Kündigungen nötig seien. Durch die Neuausrichtung der Bank würden andere Arbeitsplatzprofile entstehen, etwa im Kundenservice-Center. „Dort schaffen wir eine bessere Erreichbarkeit, sowohl telefonisch als auch per E-Mail und Chat.“ Durch diese Maßnahmen passe die Raiffeisenbank Isar-Loisachtal ihr Filialmodell an die Herausforderungen der Gegenwart an, nutze aber auch die Chancen der Digitalisierung für sich und ihre Kunden.

Rubriklistenbild: © dpa