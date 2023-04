Ramadan - welche Regeln gelten und wer macht mit? Zu Besuch beim Fastenbrechen in Wolfratshausen

Von: Dominik Stallein

Genießen das große Mahl nach Sonnenuntergang: (v. li.) Mohammed, Mansour, Jawad und Khairulla fasten im Ramadan. Betreuer Klaus Schmidt verteilt zur Iftar – dem traditionellen Abendessen – orientalische Speisen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In der Wohngruppe von Jonas Better Place ist im Ramadan alles ein bisschen anders. Wir haben die jungen Muslime besucht und mit ihnen zu Abend gegessen.

Wolfratshausen – Samsoor hat Hunger. Es ist 20 Uhr, und die letzte Mahlzeit des jungen Mannes ist fast 16 Stunden her. Exakt 13 Minuten muss sich Samsoor noch gedulden, dann darf er wieder etwas essen. Mit fünf Mitbewohnern steht er in der Küche der Jonas-Better-Place-Wohngruppe für Jugendliche in Wolfratshausen. Sie wenden Teigtaschen in einer öligen Pfanne. Und sie widerstehen eisern der Verlockung, schon jetzt ein Stück zu probieren. Bis die Sonne untergegangen ist, werden sie warten. Samsoor und seine Freunde sind Muslime. Sie fasten im Ramadan, dem islamischen Fastenmonat.

Mit der Aussicht auf die Iftar – so nennt sich das traditionelle Abendessen in dieser Zeit – ist die Laune unter den jungen Männern recht gut. „Am Nachmittag ist es immer ein bisschen angespannter“, erklärt Betreuer Klaus Schmidt. Zwölf Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren leben in der Wohngruppe am Untermarkt. Zehn davon machen Ramadan – und sind große Teile des Tages hungrig.

Bitte wenden: Jawad bereitet Teigtaschen vor. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Fastenbrechen im Ramadan: Die Iftar ist ein großes Mahl für alle

Zum abendlichen Fastenbrechen haben die Jugendlichen an diesem Tag Freunde eingeladen – junge Männer, die früher selbst in der Einrichtung lebten. Mohamed ist einer davon. Er schaut Samsoor dabei zu, wie er die Teigtaschen wendet und plaudert über seine persönliche Fastenerfahrung. „Früher war es für mich einfacher, als ich noch in der Schule war“, erinnert sich der 21-Jährige. Im Beruf sei es schwieriger, Mohamed arbeitet in der Pflege. „Es ist anstrengend, wenn ich nach dem Arbeiten nichts essen kann.“ Einer seiner Kumpels erzählt, dass der Vormittag für ihn nicht so schlimm sei. „Aber in der Lernzeit am Nachmittag merke ich es.“ Da sei er unkonzentrierter – und hungrig.

Nichtmal trinken ist erlaubt: Erst nach Sonnenuntergang gibt‘s Wasser für die Muslime

Auch Getränke sind für die jungen Männer im Ramadan tabu. Mansour spielt Fußball in Wolfratshausen. „Bei den letzten Spielen habe ich nichts getrunken“, sagt er. Bei den Trainings sei das kein Problem, die finden ja erst abends statt und enden nach Sonnenuntergang. Aber in der Nachmittagssonne Sport zu treiben, ohne einen einzigen Schluck Wasser, das sei eine Herausforderung. „Ich habe mich daran gewöhnt“, sagt Mansour.

In ihrer Heimat sei der Fastenmonat etwas „ganz Besonderes“, ergänzt Mohamed. Das alltägliche Leben in Mogadischu, der Hauptstadt von Somalia, sei an den Ramadan angepasst. „Viele machen nachmittags Pause oder arbeiten nicht so lange, um sich auszuruhen.“ In Deutschland sei das anders – das Leben hier läuft für die Jungs ganz normal weiter. Nur ihre Essenszeiten haben sich verschoben.

Ramadan ab der Pubertät - teilweise dürfen die Muslime 16 Stunden lang nichts essen oder trinken

Seit sie in der Pubertät sind, halten sich die Jugendlichen an die Regelen des Ramadan. Er dauert jedes Jahr 29 oder 30 Tage. Wann er stattfindet, richtet sich nach dem Mond. Heuer endet der Ramadan an diesem Freitag – für die Muslime ist das ein wichtiger Festtag: Sie begehen dann das Zuckerfest. Weil sich das Fest nach der Mondsichel richtet, wird in manchen anderen Staaten erst am Samstag gefeiert. Nicht nur das ist je nach Region verschieden: Auch zu den täglichen Fastenstunden gibt es unterschiedliche Angaben – in der Wohngruppe haben sich Betreuer und Jugendliche an diesem Tag auf 20.13 Uhr geeinigt. Ein ungefährer Essensplan hängt an der Küchentür. Ihm ist zu entnehmen, dass die jungen Männer seit spätestens 4.23 Uhr nichts mehr gegessen haben.

Frühstück gibts bis 4.20 Uhr: Sahur heißt das morgendliche Essen im Ramadan

Um diese Zeit endete an diesem Tag die Sahur, das nächtliche Frühstück im Ramadan. „Wir essen meistens etwas Leichtes“, sagt Mohamed. Reis zum Beispiel, manchmal Datteln oder Reste vom Abendessen. „In den Ferien sind wir oft lange aufgeblieben und haben noch etwas gegessen, bevor wir ins Bett gegangen sind“, erzählt Samsoor. Jetzt, wo die Schule wieder läuft, klingeln die Wecker mitten in der Nacht zur Sahur. In der Einrichtung dürfen die Jungs nur während des Ramadan die Küche in der Nacht betreten. Voraussetzung: Sie räumen danach wieder auf.

Großes Festmahl zur Iftar: Das Abendessen nimmt im Ramadan eine wichtige Rolle ein

Diese Regel gilt auch bei der Iftar. Allerdings haben die Jugendlichen dafür auch nach dem Essen noch Zeit. Um 20.11 Uhr denkt heute keiner der jungen Muslime ans Aufräumen, sondern an das bevorstehende Abendmahl. Es gibt eine große Auswahl: Orangenreis, Reis mit Granatapfelkernen, gebratene Aubergine und Paprika, dazu Joghurt-Minz-Soße und einen Gurkensalat haben die Jungs schon auf den Tisch gestellt. Die Teigtaschen mit Kartoffel-Zwiebel-Chili-Füllung haben sie selbst gekocht. Auch am Wochenende stehen die Bewohner selbst in der großen Küche. Die anderen Speisen stammen von der Hauswirtschafterin, die unter der Woche für die Wohngruppe kocht. Wer möchte, kann schon mittags essen. Das machen zwei der Bewohner, die meisten warten bis zum Abend und wärmen sich die Speisen auf. Dazu holen zwei junge Männer noch Fladenbrot aus der Vorratskammer.

Punkt 20.13 Uhr laden sie ihre Teller voll. Dafür, dass insgesamt 16 junge Männer an einem großen Tisch sitzen, ist es bemerkenswert ruhig in der großen Küche. Die meisten sind mit Essen beschäftigt. Samsoor schafft es trotzdem, viel zu erzählen. Von der Schule, von Bekannten und von Erinnerungen an den Ramadan im vergangenen Jahr in der Einrichtung. Da habe eine Betreuerin mal einen Tag mitgefastet. „Am nächsten Morgen hat sie dann aber wieder normal gegessen. Sie war das nicht gewöhnt“, sagt Samsoor.

Ein Junge fastet nicht - „Jeder entscheidet das für sich“, meint sein Kumpel

Am Tisch sitzt auch ein Junge, der nicht fastet. Er isst und trinkt ganz normal, schließt sich der gemeinsamen Iftar aber an. Für die streng fastenden Mitbewohner ist das kein Problem. „Jeder entscheidet das für sich“, sagt Samsoor. Er zieht den Ramadan seit drei Jahren konsequent durch. „Ich bin Muslim – und ich möchte das machen“, so seine Erklärung.

Um 20.45 Uhr steigt die Lautstärke. Der letzte am Tisch hat aufgegessen, und alle dürfen aufstehen. Alle sind satt, die Stimmung ist gelöst. „Wir sind jetzt glücklich, wir haben gegessen“, sagt Mohamed. Das sei jeden Abend so. Bis Freitag bleiben die Essenszeiten für ihn und seine Freunde streng geregelt. Ob er sich freut, wenn der Fastenmonat Ramadan vorbei ist? Er zuckt mit den Schultern. „Es gehört dazu“, meint er. Genau wie das gemeinsame Abendessen und die gelöste Stimmung, wenn sich der Sonnenuntergang nähert und sich die Jungs an ihrer großen Tafel versammeln dürfen.