Rauch in Wolfratshausen: Wohnhaus wurde evakuiert

Von: Sabine Schörner

Ein Wohnhaus in Wolfratshausen musste evakuiert werden. Rauchentwicklung wurde von mehreren Anwohnern gemeldet. © Feuerwehr Wolfratshausen Facebook

Die Wolfratshauser Feuerwehr rückte Sonntagnachmittag in ein Wohngebiet aus. Ein Wohnhaus musste evakuiert werden. Zum Feuer kam es während des Einsatzes.

Wolfratshausen – Wegen einer Rauchentwicklung rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Sonntagnachmittag zur Badstraße in Wolfratshausen aus. Ein Wohnhaus musste evakuiert werden. Gebrannt hat es nicht – zu einem Feuer kam es erst während des Einsatzes.



Rauch in Wolfratshausen: Wohnhaus wurde evakuiert - Feuerwehr im Einsatz

Mehrere Notrufe gingen am Sonntag gegen 14.20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle in Weilheim ein. Die Anrufer meldeten eine Rauchwolke im Bereich eines Wohnhauses an der Badstraße in Wolfratshausen. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten sofort aus. Als erstes wurden die Bewohner des mehrstöckigen Mehrfamilienhauses aus dem Haus geholt und in Sicherheit gebracht. Die Wolfratshauser Feuerwehr erkundete die Ursache der Rauchentwicklung. Sie durchsuchte das Haus sowie das Dach mit der Drehleiter. Dabei wurde festgestellt, dass die Solarthermie-Anlage beschädigt war.

Feuerwehr evakuiert Wohnhaus: Zum Feuer kam es erst während des Einsatzes

Es wird vermutet, dass aufgrund des Wetterumschwungs die Flüssigkeit in der Anlage reagiert hatte und in der Folge Wasserdampf aus dem Dach ausgetreten war. Zu einem Sach- oder gar Personenschaden kam es nicht. Die Bewohner konnten wohlbehalten in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Fachfirma wird in den nächsten Tagen mit der Reparatur der Solaranlage beauftragt.



Feuer in Wolfratshausen: Als Feuerwehr im Einsatz ist, brennt ein Mülleimer

Kurios: Während des Einsatzes ging eine weitere Mitteilung bei der Integrierten Leitstelle ein, dass es hinter dem Haus brennt. Tatsächlich hatte der Inhalt eines gusseisernen Mülleimers Feuer gefangen. Dank einer aufmerksamen Nachbarin waren die Flammen schnell erstickt: Die 79-jährige Seniorin löschte das kleine Feuer einfach mit Wasser aus einer Gartengießkanne, die anwesende Feuerwehr musste nur noch den Rauch mit Löschschaum ersticken. Brandursache war vermutlich ein weggeworfener Zigarettenstummel.

