Realschule Wolfratshausen entlässt 88 Absolventen

Von: Dominik Stallein

Teilen

Voll besetzt, gut gelaunt: Bei der Verabschiedung der Absolventen der Isar-Loisach-Realschule spielte am Freitagvormittag die Bläserklasse unter Leitung von Andreas Schöbinger. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Schulzeit ist vorbei: 88 junge Frauen und Männer haben an der Isar-Loisach-Realschule ihr Mittlere-Reife-Zeugnis überreicht bekommen.

Wolfratshausen – Eine Bergtour, die ist mit Höhen und Tiefen verbunden. Manchmal mit Enttäuschungen, manchmal mit Rückschlägen. Aber wenn man dann auf dem Gipfel steht, sind die Strapazen schnell vergessen – „dann erinnert man sich an die vielen schönen Momente“, sagte Schulleiterin Carolin Lilienthal. Und eigentlich sei die Schulzeit nichts anderes als ein Weg an die Spitze.

Ein Viertel hat einen Eins-Komma-Notendurchschnitt

Quasi direkt am Gipfelkreuz trafen sich Lilienthal, Lehrer, Eltern, Kommunalpolitiker und vor allem 88 junge Frauen und Männer, die am Freitagvormittag an der Isar-Loisach-Realschule ihr Mittlere-Reife-Zeugnis überreicht bekommen haben. „Ihr habt euch von keiner Enttäuschung aufhalten lassen – sonst stündet ihr heute nicht hier“, lobte Lilienthal ihre Schützlinge. Ein Viertel von ihnen hat einen Eins-Komma-Notendurchschnitt.

Schülersprecherinnen blicken stolz auf gemeinsame Erfolge zurück

Die Schülersprecherinnen Julia Köhler und Agnesa Mandjolli blickten „stolz auf gemeinsame Erfolge zurück, und optimistisch in die Zukunft“. Jetzt, an der Schwelle zum Berufsleben oder einer weiteren Schullaufbahn, „fangen wir an zu verstehen, warum vorangegangene Generationen immer sagen, dass man froh sein soll, wenn man noch zur Schule geht“. Es hätten sich Freundschaften entwickelt, von denen manche vielleicht ein Leben lang halten. Und vor allem haben die Heranwachsenden vieles gelernt. „Dinge, die wir nie vergessen werden – und Dinge, die wir nie brauchen werden.“

Eigene Zukunft und Gesellschaft mitgestalten

Das Wissen und die Fähigkeiten, die die 88 Absolventen erwarben, könnten die jungen Menschen einsetzen, um die Zukunft und die Gesellschaft mitzugestalten, sagte Landrat Josef Niedermaier. Er hoffte, dass sein Plädoyer für ein aktives Engagement in der Welt in den Köpfen der Schüler bleibe. Denn: „Was die Politiker auf meiner Abschlussfeier gesagt haben? Ich weiß es nicht mehr. Und es war mir damals auch ziemlich wurst.“ Deshalb wolle er keine philosophisch ausgeschmückte Rede halten, so der Landrat, sondern stattdessen ermunterte er die Jugendlichen dazu, „euch einzubringen, mit eurem Wissen und eurer Meinung“.

Lesen Sie auch: Landkreis muss auf die Bremse steigen: Umbau der Realschule in Wolfratshausen gestoppt

Wolfratshausens Vize-Bürgermeister Günther Eibl hielt das auch für wichtig. Er riet den Schülern, die „drei A“ zu feiern – Abschluss, Abschied, Aufbruch – und mutig in die Zukunft zu gehen. „Nicht jeder Weg, den ihr einschlagt, ist unbedingt richtig. Aber bringt etwas zu Ende – und erkennt, wann ihr vielleicht auf einem Weg umdrehen müsst.“ Es sei „keine Schande hinzufliegen, aber es wäre eine Schande, liegen zu bleiben“. Eibl empfahl: „Wenn es passiert, dann steht auf, richtet die Krone, und geht voller Energie wieder los.“ Zuvor, so Eibl und Niedermaier, sollten die jungen Frauen und Männer ihren Erfolg feiern. So macht man’s auf dem Gipfel.

dst

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.