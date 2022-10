Rechtsberatung für lau: Hier bekommt man für sechs Euro anwaltliche Hilfe

Von: Rudi Stallein

Stellten die Rechtsberatung für Menschen mit geringem Einkommen am Amtsgericht Wolfratshausen vor: (v. li.) Rechtsanwalt Michael Dudek, Zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer des Münchner Anwaltsvereins, Adelinde Gessert-Pohle, Direktorin des Amtsgerichts Wolfratshausen, und Dr. Bernt Münzenberg, Präsident des Landgerichts München II. © Rudi Stallein

Am Amtsgericht bieten 14 engagierte Anwälte aus der Region Rechtsberatung für Menschen mit geringem Einkommen an - seit Mitte September wieder in Präsenz.

Wolfratshausen – Im Herbst 2014 wurde am Amtsgericht Wolfratshausen in Kooperation mit dem Münchner Anwaltsverein die „Rechtsberatung für Bürger mit geringem Einkommen“ ins Leben gerufen. Wie so vieles war auch diese Initiative in den vergangenen zwei Jahren von der Corona-Pandemie betroffen. „Die Präsenzveranstaltung musste eingestellt werden, über längere Zeit war nur eine telefonische Beratung möglich“, so Amtsgerichts-Direktorin Adelinde Gessert-Pohle. Seit Mitte September nimmt sich nun wieder jeden Dienstagvormittag ein Rechtsanwalt vor Ort persönlich der Sorgen und Nöte von Menschen an, die sich wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht trauen, sich mit ihren Problemen an einen Anwalt zu wenden. Das Amtsgericht Wolfratshausen ist im Bezirk des Landgerichts München II übrigens eins von zwei Amtsgerichten, das diesen Service anbietet. Das andere ist das Amtsgericht Dachau

„Wir wollten ein niederschwelliges Angebot schaffen“, erklärte Rechtsanwalt Michael Dudek, Zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer des Münchner Anwaltsvereins, bei einer Pressekonferenz zur Wiederaufnahme der fast kostenlosen Rechtsberatung. „Wir wollen das Recht näher an den Menschen bringen.“ Dabei sei die Initiative, die seinerzeit in Wolfratshausen die damalige Amtsgerichtsdirektorin Dr. Elisabeth Kurzweil angestoßen hatte, ein Baustein. Viele Menschen seien der Meinung, „finanziell kann ich es mir nicht leisten, mein Recht zu holen“, so Dudek. An diesem Punkt setze die Rechtsberatung an. „Wir wollen persönliche Beratung ohne Barrieren ermöglichen.“ Vor der Pandemie hätten 40 bis 50 Menschen pro Jahr das Angebot des Amtsgerichts genutzt, berichtete Direktorin Gessert-Pohle. „Da ist noch sehr viel Luft nach oben.“

Sozial engagierte Anwälte helfen Bedürftigen

14 Rechtsanwälte aus der Region teilen sich die Termine und verlegen einmal in der Woche ihren Arbeitsplatz für drei Stunden ins Amtsgericht, dafür zahlt ihnen der Freistaat Bayern ein Honorar von 31 Euro pro Stunde. Er freue sich über das „soziale Engagement der Anwälte“, betonte Dr. Bernt Münzenberg, Präsident des Landgerichts München II, und er sei „stolz, dass das Amtsgericht das Projekt unterstützt“. Wer den Dienst in Anspruch nehmen will, muss seine Bedürftigkeit nachweisen, etwa durch Vorlage der letzten Lohn- oder Gehaltsabrechnung, eines aktuellen Renten- oder Pensionsbescheids oder eines Bescheids über den Bezug von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe.

Günstige Rechtsberatung in Wolfratshausen - Überweisung an Anwalt möglich

Der „typische Klient“ trage einen Stapel ungeöffneter Briefe ins Büro, habe sich oft im Internet schon vorinformiert und konkrete Fragen. Dann sei der erste Schritt, sein Problem zu strukturieren. 20 Minuten bis eine halbe Stunde reicht den ‚Fachleuten dafür aus. In „einfach gelagerten Angelegenheiten gibt es dann eine „Handlungsempfehlung“. Wenn das Problem schwerwiegender ist und „zu einem Fall wird“, könne der Klient an eine Kanzlei überwiesen werden. „Das können die Anwälte, die hier die Beratung machen, selbst übernehmen. Oder sie empfehlen fachlich qualifizierte Kollegen, die Beratungsscheine akzeptieren“, erläuterte Dudek.

Sechs Euro für kompetente Rechtsberatung

Der Ratsuchende zahlt lediglich einen Kostenbeitrag von sechs Euro. Die Rechtsberatung findet jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr im Amtsgericht an der Bahnhofstraße statt. Anmeldung nur vor Ort, eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht möglich.

