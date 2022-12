Rente reicht Paar kaum für das Nötigste: „Wir müssen einfach überleben“

Von: Doris Schmid

Das Geld ist knapp. Adam F. und seiner kranken Frau bleibt von der Rente kaum etwas übrig. © Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Adam F. und seine herzkranke Frau schauen jeden Tag, wie sie über die Runden kommen. Trotzdem haben sie ihren Optimismus nicht verloren.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie leben in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung zur Miete und kommen gerade so über die Runden. Dabei haben Anna und Adam F. (Name von der Redaktion geändert) ihr ganzes Leben gearbeitet: sie als Friseurin, er als Elektro-Ingenieur. Die beiden Senioren sind froh, dass es die Tafel gibt und diese sie wöchentlich mit Lebensmitteln unterstützt. Das erleichtert den Alltag ein bisschen.

Knappe Rente: Arbeitszeit in Ungarn wird nicht angerechnet

Das kinderlose Ehepaar stammt aus Ungarn. „Dort habe ich viel meinen Eltern und den drei Schwestern geholfen“, blickt der 75-Jährige zurück. Im Jahr 1972 entschlossen sich die beiden, nach Deutschland zu gehen – der Arbeit wegen. Adam F. war für große Firmen wie BMW und Siemens tätig. „Ich habe gut verdient“, sagt er. Trotzdem fällt die Rente nicht sehr hoch aus. „Die ungarische Zeit wird nicht angerechnet“, erklärt der Ingenieur im Ruhestand.

Das Ehepaar muss im Monat mit einem dreistelligen Betrag zurechtkommen und verzichtet deshalb auf Dinge wie ein Auto schon lange. Gut, dass Adam F. einen Berechtigungsausweis für die Tafel hat. Er ist dankbar, dass er sich und seine Frau so mit Lebensmitteln versorgen kann. „Das hilft viel“, gesteht er. Seit drei Jahren hilft der Senior dort auch aktiv bei der Lebensmittelausgabe mit. „Ich bin Mädchen für alles“, sagt der 75-Jährige mit einem Lächeln. „Ich stelle die Tische auf und arbeite mit.“ Er bleibt bis zum Schluss, bis alles erledigt ist.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Frau muss nach Herzinfarkt im Krankenhaus

Früher sei er ein Arbeitstier gewesen, sagt Adam F. über sich selbst. Überstunden oder auch Arbeit am Wochenende sei nie ein Problem gewesen. „Man hat sich auf mich verlassen können.“ Jetzt ist es die Tafel, auf die er sich verlässt. Sorgen bereitet ihm der Gesundheitszustand seiner Frau. Sie ist seit Jahren herzkrank und aus diesem Grund nicht sehr belastbar. Die Arbeiten im Haushalt teilen sich die beiden. „Sie muss sich immer fünf Minuten ausruhen“, erzählt Adam F. Vor Kurzem hatte die 75-Jährige einen Herzinfarkt. „Sie liegt jetzt im Krankenhaus und muss operiert werden.“ Ihm selbst gehe es soweit gut, meint er. Die Knie würden Probleme machen. „Aber ich bin nicht krank.“

Dass das Geld jetzt im Ruhestand so knapp ist, sei nicht schön, meint der Senior, der trotz allem seinen Optimismus und sein Lächeln nicht verloren hat. „Irgendwie kommen wir zurecht. Wir müssen einfach überleben.“

