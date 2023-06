Revolte in der Pamukkale-Stadt: Die Dönerbrüder wollen Wolfratshausen erobern

Von: Dominik Stallein

Dönerbrüder nennen sich (v.li) Onur Buldan, Mitarbeiter Firat Kelebek und Oktay Seymen. Sie eröffnen in der Sauerlacher Straße ein neues Lokal – und scheuen die Konkurrenz nicht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Heute haben die „Dönerbrüder“ eröffnet. Unsere Zeitung hat vorher mit den Gründern gesprochen - über die Konkurrenz und den besten Döner Deutschlands.

Wolfratshausen – Diese Stadt war nie groß genug für zwei Dönerläden. Oder? Zwei Wolfratshauser eröffneten am Freitagvormittag eine neue Anlaufstelle für Fans des Fladenbrots. Der 40-jährige Onur Buldan und Oktay Seymen (35) sind die „Dönerbrüder“ – und so haben die Cousins auch ihr Lokal an der Sauerlacher Straße getauft. Seit März haben sie in ihrem Laden alles vorbereitet. Kurz vor der Eröffnung sprach unsere Zeitung mit den Dönerbrüdern.

Herr Buldan, Herr Seymen, Sie machen in der Pamukkale-Stadt Wolfratshausen einen Dönerladen auf. Verzeihen Sie, aber: Sind Sie wahnsinnig?

Seymen: Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.

Buldan: Seit 20 Jahren gibt es in Wolfratshausen nur einen Döner. Wir haben da auch schon oft gegessen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass die Leute mal etwas Neues kennenlernen können in der Stadt.

Erfinden Sie den Döner neu?

Buldan: Das müssen wir gar nicht, es gibt ja schon viele Kreationen und Ideen. Wir haben in ganz Deutschland schon welchen gegessen – und gesehen, wie gut und unterschiedlich Döner sein kann.

Wo gibt‘s den besten Döner Deutschlands?

Buldan: Das ist schwer zu sagen. In Berlin gibt es viele sehr gute Läden, aber auch in Hamburg oder Münster.

Womit wollen Sie punkten?

Buldan: Wir bieten sehr viel Auswahl. Wir haben für jeden Geschmack etwas und auch Dinge, die viele Wolfratshauser noch gar nicht kennen. Alleine, dass wir drei verschiedene Brotsorten haben, ist etwas Besonderes. Wer keinen Weizenfladen mag, oder es nicht verträgt, kann bei uns Vollkorn oder Dinkel probieren – natürlich selbst gemacht.

Und was kommt in den Fladen?

Seymen: Da haben die Kunden viele verschiedene Möglichkeiten. Wir werden fünf bis sieben unterschiedliche Soßen anbieten. Es gibt Döner mit Hühnchen oder Kalbfleisch. Wir haben auch eine Chili-Cheese-Variante und frittiertes Gemüse. Vegetarier können unsere Falafel-Sandwiches essen. Und es muss auch nicht unbedingt immer Döner sein.

Döner, Dürüm, Falafel, Lahmacun: Dönerbrüder setzen auf Abwechslung

Sondern auch Dürüm?

Seymen: Ja, aber eben nicht nur. Wir bieten auch türkische Pizza – also Lahmacun – an. Es gibt Pide mit unterschiedlichem Belag. Wir wollen mehr anbieten, als „nur“ den gewohnten Döner.

Wie teuer wird der Dönerbrüder-Döner?

Buldan: Für Hühnchendöner verlangen wir 6,50, für Kalb 7,50 Euro. Und wir haben eine besondere Aktion, für Menschen, die sich keinen Döner leisten können.

Wie sieht die aus?

Buldan: Bedürftige können bei uns kostenlos essen.

Seymen: Es gibt viele Menschen, zum Beispiel Senioren, bei denen reicht das Geld hinten und vorne nicht. Auch die sollen sich aber mal etwas gönnen können – und da wollen wir helfen.

Jetzt muss ich aber trotzdem noch einmal fragen: Warum ausgerechnet in der Dönerhauptstadt des Landkreises einen zweiten Laden?

Buldan: Weil wir gesehen haben, dass viele Menschen gerne eine Alternative hätten.

Seymen: Wir verstehen uns auch nicht als Konkurrenz. Wir sind etwas eigenes, weil wir ja auch ein ganz eigenes Angebot haben.

Buldan: Jeder, der am Laden vorbeikommt, fragt nach, wann wir endlich aufmachen. Ich glaube die Leute haben echt Vorfreude – und wir auch.

