Rewe in Wolfratshausen: Parkplatz wird überwacht

Ohne Parkscheibe wird‘s auf dem Rewe-Parkplatz teuer. Wer widerrechtlich dort sein Auto abstellt, zahlt 24.90 Euro.

Wolfratshausen – Der Rewe-Parkplatz am Hans-Urmiller-Ring ist nicht gerade klein. Trotzdem kurvt man in Stoßzeiten schon mal drei Runden herum, bis man endlich einen freien Stellplatz ergattert. Und das liegt nicht nur am Kundenansturm: Offenbar haben sich viele Pendler, Ausflügler und Nutzer von Fahrgemeinschaften die Fläche zwischen Rewe und dem Discounter Aldi als Treffpunkt – und Dauerparkplatz – ausgeguckt.

Um diesem Problem Herr zu werden, lässt Rewe – wie bei vielen seiner anderen Märkte übrigens auch – den Kundenparkplatz seit vergangenem November durch Mitarbeiter des Düsseldorfer Unternehmens „Fair Parken“ überwachen. Die Einführung der Maßnahme ist laut der für die Region Süd zuständigen Rewe-Sprecherin Ursula Egger „in mehreren Stufen erfolgt“. Inzwischen gilt: Die Parkdauer ist mit Parkscheibe auf eineinhalb Stunden begrenzt. Wer vergisst, seine Parkscheibe mit der Ankunftszeit gut sichtbar aufs Armaturenbrett zu legen oder die 90 Minuten überschreitet, muss eine Vertragsstrafe von 24,90 Euro zahlen. Mit dem Abstellen seines Fahrzeugs auf dem Gelände, so steht es auf den angebrachten Hinweisschildern, erklärt sich jeder Nutzer mit diesen Geschäftsbedingungen einverstanden.

Die Kontrolle der Stellfläche ist für Rewe „das äußerste Mittel, wenn alle Versuche, selbst das Dauerparker-Problem durch Bitten beziehungsweise Aushänge in den Griff zu bekommen, gescheitert sind“, sagt Egger. „Es ist für uns die letzte Möglichkeit, den Parkplatz im Sinne unserer Kunden freizuhalten.“ Die Sprecherin betont, dass diese Maßnahme für die Supermarkt-Kunden sei „und nicht gegen sie“. Beschwerden hielten sich bislang auch in Grenzen: „Wenn man ihnen die Hintergründe erklärt, haben die Kunden in der Regel auch Verständnis dafür.“

Zumal das Unternehmen und Fair Parken dem Parksünder – allerdings nur einmalig – ein Hintertürchen offen lassen: Vergisst ein Kunde einmal die Parkscheibe einzustellen, hat er die Möglichkeit, den Strafzettel stornieren zu lassen. Eggert: „Er muss dafür die auf dem Strafzettel angegebene Telefonnummer anrufen sowie seinen Kassenzettel Fair Parken zukommen lassen.“

peb

