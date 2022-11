„Rock-Pop-Jazzer“ ist neuer Kulturmanager in Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Ein bekanntes Gesicht: Andreas Kutter (38) ist neuer Kulturmanager der Stadt Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen hat einen neuen Kulturmanager. Der ist bereits bestens bekannt.

Wolfratshausen – Die Stadt hat einen neuen Kulturmanager. Der ist bereits gut bekannt und bestens vernetzt: Andreas Kutter war seit Oktober 2019 „die rechte und die linke Hand von Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier“, sagte Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner am Freitag bei der offiziellen Vorstellung ihres Nachfolgers. Schretzenmaier hatte wie berichtet ihren Job im August dieses Jahres überraschend gekündigt.

40 externe Bewerber gab’s laut Rathauschef für die Stelle im Referat Stadtmarketing. Eine kam aus dem eigenen Haus. Acht Bewerber lud der Bürgermeister zum Vorstellungsgespräch ein, in einer nicht öffentlichen Sitzung entschieden sich die Mitglieder des Hauptausschusses des Stadtrats für Andreas Kutter. „Und zwar sehr eindeutig“, so Heilinglechner.

Am Klavier virtuos, an der Posaune „schlecht“

Der 38-jährige neue Kulturmanager ist in Buchloe im Allgäu geboren, studierte im Erststudium Englisch und Geschichte auf Lehramt, legte sein erstes Staatsexamen ab und startete als Lehrer. „Doch das war nicht mein Weg“, verriet Kutter am Freitag. Er entschied sich für ein zweites Studium – Freizeit- und Tourismuswirtschaft in der Hansestadt Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern). Parallel organisierte er privat Kulturveranstaltungen und spielte in diversen Bands („ich bin ein Rock-Pop-Jazzer“). Dem Klavier entlockt er nach eigenen Worten wohlklingende Töne, Posaune spielt er auch – „aber schlecht“. Mit Blick auf seine Vita und die vergangenen drei Jahre an der Seite von Schretzenmaier stellt Kutter mit Nachdruck fest: „Ich weiß, wovon ich rede.“

Wir organisieren kein Veranstaltungsprogramm für die Münchner.

Er habe „Spaß an der Arbeit“, sagt der 38-Jährige, „und dieser Spaß soll sich auf die Veranstaltungen übertragen“. Neue Besen kehren gut, doch Bewährtes muss nicht ohne Grund über Bord geworfen werden. Kutter will an der Arbeit seiner Vorgängerin anknüpfen, hält an kleinen, feinen Konzerten genau so fest wie an Großveranstaltungen wie dem Flussfestival und dem Wirtefest. Sein Augenmerk gilt zudem „Veranstaltungen für Kinder und Familien“. Bürgermeister Heilinglechner legte Wert auf die Feststellung, dass die Stadt „kein Veranstaltungsprogramm für die Münchner“ organisiert. Investiert werde das Geld des Wolfratshauser Steuerzahlers – ergo müsse primär der vom Angebot vor Ort profitieren.

Wolfratshausen: Kulturmanager baut auch auf örtliche Vereine

Kutter ist quasi per Standleitung mit dem Kulturreferenten des Stadtrats, Sepp Schwarzenbach, verbunden. „Es gibt einen direkten Draht“, die Abstimmung sei „eng“. Wichtig ist dem Kulturmanager, der im Münchner Stadtteil Giesing wohnt, der Schulterschluss mit den Wolfratshauser Vereinen. Ob Kulturverein Isar-Loisach oder Loisachtaler Bauernbühne: „In den vergangenen Wochen habe ich mit Vertretern von rund 30 Vereinen gesprochen.“ Deren Wünsche, die des 25-köpfigen Stadtrats, des Kulturreferenten des Gremiums sowie der Bürger unter einen Hut zu bringen, diesen Spagat traut sich Kutter zu. „Es steht einiges an“, sagt er und deutet „neue Inspirationen“ an. „Wir haben ein großes Repertoire, ein breites Feld an verschiedenen Kulturveranstaltungen“, so Rathauschef Heilinglechner. „Das möchten wir weiterführen, aber auch weiterentwickeln.“ (cce)

