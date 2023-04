Prozession am Karfreitag

Jedes Jahr zu Ostern hübschen Mitglieder der Kolpingfamilie den Kreuzweg auf. Zur Prozession am Karfreitag sollen die sieben Stationen erstrahlen.

Wolfratshausen – Zu Anfang steht ein Abschied. Maria kniet und weint. Vor ihr steht ihr Sohn. Die erste Station des Kreuzwegs im Bergwald zeigt Jesus, der sich von seiner Mutter verabschiedet. Es ist das erste Mal, dass Rosa Christs zaghaftes Lächeln einfriert. Der Gesichtsausdruck der Wolfratshauserin wird während des Bergwald-Rundgangs exakt sieben Mal fast steinern andachtsvoll. Dann zitiert sie Stellen aus dem „Schmerzhaften Rosenkranz“, der die Passion Christi nachzeichnet. „Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat“, murmelt sie dann. Oder „Jesus, der für uns gegeißelt worden ist“. Den ganzen Rosenkranz könne sie nicht auswendig, sagt sie. Aber solche Stellen, die habe sie sich im Laufe der Jahrzehnte eingeprägt.

Geliebte Oster-Tradition: Seit Jahrzehnten pflegt Rosa Christ den Kreuzweg

Jedes Jahr kümmert sich die 82-Jährige darum, dass zur Karfreitags-Prozession auf den Kalvarienberg alles passt. Sieben Stationen reihen sich dort aneinander. Sie zeichnen die Leidensgeschichte Jesu nach. Möglich ist das nur, weil sich in den 1970er-Jahren einige Gläubige zusammenschlossen, denen der Kalvarienberg genau so wichtig war, wie er Rosa Christ bis heute ist.

Kolpingfamilie rettete Kappellenhäuschen: Der Kreuzweg erstrahlt jährlich neu

„Die Stationen waren alle ziemlich verfallen, manche schon vergammelt“, sagt sie während des ersten Anstiegs, An der Münchner Straße startet sie ihren Rundgang. Es gibt zwar noch die Möglichkeit, am Birnmühlplatz oder hinter der Stadtkirche hochzustapfen. „Aber hier ist es schön zu gehen“, findet Christ, schlendert auf den tiefen Stufen und hält sich am Geländer fest. Wenn ihr Blick nach links wandert, sieht sie die Häuser des Untermarkts, das hölzerne Kastenmühlwehr und die ruhige Loisach.

Sie geht langsamer, als sie sich der Frauenkapelle nähert. Zwei Kapellen werden durch den Kreuzweg miteinander verbunden: Die Frauenkapelle, die über dem Birnmühlplatz steht, und die Dreifaltigkeitskapelle. Dazwischen liegen die Stationen, um die sich Christ und ihre Mitstreiter so fürsorglich kümmern.

Kalvarienberg: Am Karfreitag gibt es in Wolfratshausen eine Prozession im Bergwald

Vor der ersten hält die Seniorin inne. Es ist die Abschiedsszene Jesu von seiner Mutter, der Auftakt der Passion über den Dächern Wolfratshausens. „Schön ist es, gell“, sagt sie fragend. Die Holzfiguren in dem kleinen Kapellenhäuschen sind Jahrhunderte alt. Es gibt unterschiedliche Angaben zum Ursprung des Wegs. Christ hat recherchiert: Der Bildhauer habe seine Holzfiguren ehrenamtlich geschnitzt, der Maler die Stationen kostenlos geschmückt. Genauso wie die Erbauer der kleinen Häuschen kein Geld dafür erhalten hätten. „Sie haben das für die Wolfratshauser geschaffen.“

Kolpingfamilie engagiert sich im Bergwald für eine geliebte Tradition am Osterwochenende

So wie die Kolpingfamilie den Kreuzweg Jahr für Jahr für die Wolfratshauser neu aufhübscht. Jedes Mitglied pflegt eine Station. An der zweiten trifft Rosa Christ einen anderen Kolperer, Thomas Sewald. Er richtet seine Station für die Prozession her. Der Wolfratshauser hat frisches Moos dabei, das er unter die kniende Jesusfigur legt. Sie hat die Hände zum Gebet gefaltet, den Blick auf einen Engel gerichtet, der an der linken Wand der Station hängt.

An der Kulisse hat Rosa Christ mitgewirkt: Eine Wolfratshauserin hatte die Bäume des Ölbergs an die Wände gemalt, „ich habe die Farbpalette gehalten“, erinnert sich die 82-Jährige. 1975 war das. Damals wurde nach getaner Arbeit das Gitter vorgezogen und darauf gehofft, dass sich viele Gläubige an den Figuren erfreuen. Christ ist sicher, dass das geklappt hat.

Jesu Leiden vor Karfreitag: Der Kreuzweg zeigt die Passion Christi

Im Bergwald wanderten in den vergangenen Jahrzehnten aber nicht nur fromme Kreuzwegsgänger umher. An einer Station wurden Jesus drei Finger abgebrochen. „Den Engel haben’s mir mal gestohlen“, sagt Sewald. Eine Glasscheibe schützt jetzt die Heiligen aller sieben Stationen vor Narrenhänden. „Wir wollten eigentlich Scheiben einbauen, die nicht so stark spiegeln“, erklärt Christ, während sie die steilen Stufen hinaufspaziert. „Das war aber viel zu teuer für unseren Verein.“ Noch heute wünscht sich die Seniorin andere Scheiben und eine unverspiegelte Sicht auf die Holzfiguren.

Christ selbst hat ihr Häuschen schon für das Wochenende fertig dekoriert – oder: „kampelt und g’schneizt“, wie sie es nennt. Darin sieht man Jesus, der sein Kreuz in Richtung des Bergs Golgota trägt. Es ist die fünfte Station. Christ hat frische, grüne Zweige hinter der Glasscheibe drapiert. Blumen stehen dazwischen. „Ich liebe das“, sagt die Wolfratshauserin. „Die Station schön zu machen, das macht mir jedes Jahr Spaß.“ Genau weiß sie es nicht, aber seit fast 40 Jahren macht sie diese ehrenamtliche Arbeit. Anfangs mit ihren Kindern. „Meine Tochter war acht, mein Sohn zehn Jahre alt, da haben sie schon mitgewerkelt.“ Nicht nur bei ihrer eigenen Station, sondern auch, wenn andere Kolpingmitglieder im Bergwald waren und alles vorbereiteten. „Die beiden wussten an jeder Station schon, was ich gleich sage“, erinnert sich die 82-Jährige. Noch heute spricht sie an jeder Station die Rosenkranz-Auszüge, die zur Passionsszene passen.

Rotes Kreuz leuchtet vor Ostern: Es ist eine Station auf dem Rundweg am Bergwald

Eine Station des Wegs sieht man in den Nächten vor Ostern von fast überall in der Stadt: Das große Kreuz wird beleuchtet und strahlt rot vom Bergwald. Rosa Christ wird es vor Karfreitag noch mindestens einmal besuchen. „Ich muss hier noch einmal her und das ganze Laub zusammenrechen“, erklärt sie. Es soll ja schön sein, wenn die Gläubigen ihren Osterbrauch begehen.