Rücksichtslose Autofahrer sind das Problem: Vollsperrung der Schießstättstraße sorgt für Frust

Von: Dominik Stallein

Nun doch vollgesperrt: Die Absperrung und das „Einfahrt-verboten“-Schild zeigen es deutlich – an der Schießstättstraße ist wegen einer Baustelle kein Durchkommen mehr. Nur Anwohner, wie die Besitzerin des schwarzen Seats, dürfen die Absperrung passieren. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Aus der Einbahn-Regel machte die Stadt eine Vollsperrung - weil die Baustellenmitarbeiter gefährdet wurden. Für Geschäftsleute keine leichte Situation.

Wolfratshausen – Wenn der Bagger steht, ist es ruhig an der Schießstättstraße. Fast schon gespenstisch geht es auf einer der Hauptverkehrsadern der Stadt derzeit zu. Wegen einer Baustelle ist die Straße gesperrt. Eigentlich fahren hier tausende Autos pro Tag – an diesem Nachmittag ist es nur eine Anwohnerin, die ihren schwarzen Seat vorsichtig am Absperrzaun vorbei lenkt und in ihre Garage fährt. Dass sie dafür an einer Absperrung vorbei fahren muss, überrascht die junge Mutter. Am Montag galt hier noch eine Einbahnstraßen-Regelung. Da startete die Baustelle, in deren Zuge neue Rigolen für die Straßenbewässerung eingebaut werden. Halbseitig sollte die Fahrbahn gesperrt werden, um zumindest in Richtung des Nantweiner Friedhofs ein Durchkommen zu ermöglichen. Der Plan scheiterte an der Rücksichtslosigkeit mancher Autofahrer.

„Dass hier Tempo 10 gilt, war den meisten wurst“, sagt ein Baustellenmitarbeiter, der an diesem Nachmittag kurz im Schatten des Lkw Pause macht. Und dass die Straße nur für Fahrzeuge mit einem Gewicht von unter 3,5 Tonnen freigegeben war, schien so manchen Lastwagenfahrer auch nicht sonderlich zu interessieren. „Die sind weiter durchgefahren“, sagt der Mann. Zu schnell und nur sehr knapp an den Bauarbeitern vorbei. Die Stadt musste reagieren.

„Völlig rücksichtsloses Verhalten“: Vize-Bürgermeister wird deutlich

„Die Sicherheit der Bauarbeiter hat Vorrang“, sagt Vize-Bürgermeister Günther Eibl im Gespräch mit unserer Zeitung. Und die sei massiv gefährdet gewesen. Eibl wird deutlich: „Der Grund für die Vollsperrung ist völlig rücksichtsloses Verhalten. Hinweis- und Verbotsschilder scheinen manche Leute überhaupt nicht zu interessieren. Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft.“ Er selbst habe sich ein Bild vor Ort gemacht und erlebt, mit welchem Egoismus einige Fahrer die Baustelle passiert hätten.

Bäckerei und andere Geschäfte leiden unter der Sperrung: „Niemand fährt für ein paar Semmeln quer durch Wolfratshausen“

Für die Geschäfte an der Schießstättstraße ist die Spontan-Sperrung ein wirtschaftliches Problem. „Ich glaube, niemand fährt für ein paar Semmeln einmal quer durch Wolfratshausen“, sagt Stefan Simmeth. Er betreibt das „Backhupferl“, das man momentan nur über einen Umweg durch die Gebhartstraße erreichen kann. In den vergangenen Tagen hat Simmeth nur Nachbarn begrüßt, die zu Fuß zu ihm kommen. Die morgendlich vorbeifahrende Laufkundschaft ist völlig ausgeblieben. „Wenn wir früher gewusst hätten, dass die Straße komplett zu ist, hätten wir vielleicht Betriebsurlaub gemacht“, sagt er. Der Stadt macht er keinen Vorwurf – wohl aber den Autofahrern, wegen denen statt ein paar Tausend nur noch eine Handvoll Autos an seinem Laden vorbeifährt. Immerhin: Der Lieferverkehr funktioniert über die Umleitung ziemlich einwandfrei.

Angesetzt ist die Baumaßnahme bis Ende kommender Woche. Am Samstag, 9. September, soll der Verkehr wieder wie gewohnt fließen. Bis dahin müssen Simmeth und die Nachbar-Geschäfte aushalten. „Es hilft ja nichts, wir können es nicht ändern“, sagt der Geschäftsmann. Ihm bleibe nur, „das Beste draus zu machen“.