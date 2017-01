S 7 hält nachts nicht an der Hackerbrücke

Die S 7 hält zwischen 8. Januar und 24. März nicht nachts an Werktagen nicht an der Hackerbrücke.

Einschränkungen im Bahn-Verkehr

Wolfratshausen - Nutzer der S 7 müssen ja eine gewisse Flexibiltät mitbringen. So auch jetzt: Vom 8. Januar bis 24. März hält die Bahn an Werktagen nachts nicht an der Hackerbrücke.

Wie die Bahn in einer Pressemitteilung schreibt, steht wegen Bauarbeiten im Stammstreckentunnel in München vom 8. Januar bis zum 24. März werktags in der Nacht nur ein Gleis zur Verfügung. Dadurch kommt es zu erheblichen Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Die S 7 Wolfratshausen beginnt und endet am Hauptbahnhof auf den Gleisen 35 und 36. Sie hält nicht an der Hackerbrücke. Die S 7 Kreuzstraße beginnt und endet am Ostbahnhof. Weitere Infos unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen. Telefonisch ist der Kundendialog der S-Bahn unter der Rufnummer 0 89/20 35 50 00 zu erreichen. red