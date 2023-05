S7: Erdrutsch zwischen Wolfratshausen und Icking – S-Bahn-Verkehr eingestellt

Von: Jannis Gogolin

Sorgenkind S7: Nun legte ein Erdrutsch die S-Bahn-Verbindung zwischen Icking und Wolfratshausen lahm.

Die S7 fährt aktuell nicht zwischen Wolfratshausen und Icking. Ein Erdrutsch legt den Streckenabschnitt lahm. Die Bahn organisiert Busse zur Weiterfahrt.

Icking/Wolfratshausen – Nach einem Erdrutsch musste der Zugverkehr auf der S7-Strecke zwischen Icking und dem Endhaltepunkt in Wolfratshausen am frühen Dienstagnachmittag eingestellt werden. Die S-Bahnen in Richtung Loisachstadt enden in Icking, für den Weitertransport der Passagiere organisiert die Bahn Busse.

Gegen 15 Uhr teilt eine Pressesprecherin der Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung per E-Mail mit: „Aufgrund von Schlammstellen am Hang neben dem Gleis – vermutlich aufgrund des starken Regens – sind aktuell keine Zugfahrten zwischen Icking und Wolfratshausen möglich.“ Wann auf dem Abschnitt wieder Züge rollen können, kannn die Bahnsprecherin bisher nicht prognostizieren. Nur so viel: „Mitarbeiter der Deutschen Bahn begutachten und prüfen derzeit die Beschaffenheit des Hangbereichs.“

