Nach S-Bahn-Unglück: Besondere Vorkehrungen für die ersten Fahrten

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Psychologen und sogenannte DB-CareNet-Helferinnen stellt die Deutsche Bahn Passagieren, die die S7 nutzen, zur Seite. Hintergrund ist der folgenschwere Zusammenstoß von zwei Zügen auf der Strecke am 14. Februar. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach dem folgenschweren Unfall zweier S-Bahnen fährt die S7 wieder. Einige Passagiere steigen mit mulmigem Gefühl ein. Ihnen stehen Psychologen zur Seite.

Wolfratshausen/Schäftlarn – Gut zwei Wochen nach dem Frontalzusammenstoß von zwei S-Bahnen in Schäftlarn, bei dem ein 24-Jähriger sein Leben verlor und zahlreiche Menschen schwere Verletzungen erlitten, rollt der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Wolfratshausen und München seit Mittwochmorgen wieder. Doch einige Passagiere steigen mit einem mulmigen Gefühl in die Abteile – die Deutsche Bahn stellt diesen Reisenden Psychologen zur Seite.

S7 fährt nach Unfall unter psychologischer Betreuung zwischen Wolfratshausen und Schäftlarn

„Wir möchten unsere Fahrgäste auf den ersten Fahrten mit Ansprechpartnern unterstützen“, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage unserer Zeitung. Insgesamt 16 Bahn-Psychologen und sogenannte DB-CareNet-Helferinnen waren am Mittwoch und sind an diesem Donnerstag im Einsatz. „Sie sind durch eine grell-farbene Weste mit Aufschrift als Betreuer zu erkennen“, sagt der Konzernsprecher. Das speziell geschulte Bahnpersonal „kann jederzeit von den Fahrgästen angesprochen werden“.

Barbara Gastel Hatte bei der Fahrt mit der S-Bahn kein mulmiges Gefühl. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Diese Art von Unterstützung kommt bei den Reisenden sehr gut an. „Das ist besonders für die, die täglich auf den Zug angewiesen sind, sinnvoll“, sagt Ilka Schulte (61). Denn gerade Schüler und Berufspendler würden sich mutmaßlich die bange Frage stellen: „Was wäre wenn? Vor allem dann natürlich wenn sie kürzlich nur durch Zufall in einem anderen, vielleicht früheren Zug saßen“, so die Hotelkaufrau. Der Zusammenstoß hatte sich am 14. Februar in den Nachmittagsstunden ereignet. Die genaue Ursache des Unglücks steht noch nicht fest. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf einen der beiden Zugführer sowie ein auf Rot stehendes Haltesignal.

Nach Zusammenstoß zweier S-Bahnen mussten 120 Meter Gleise ausgetauscht werden

„Mir ist schon ein bisschen mulmig“, gibt Ingenieur Rainer Thierbach zu, der am Mittwochmorgen am Endbahnhof Wolfratshausen aussteigt. „Besonders, wenn man an der Stelle vorbei kommt, an der das Unglück passiert ist – auch wenn dort nichts mehr zu sehen ist.“ Der 57-Jährige geht davon aus, dass die Zugführer unter großem Druck stehen, gerade dann, wenn die S-Bahn Verspätung hat. „Zudem hat mir einer mal erzählt, dass die Strecke zwischen München und Wolfratshausen überhaupt nicht für die vielen Züge, die inzwischen hier unterwegs sind, ausgelegt ist“, sagt der Münchner. Während der gut zweiwöchigen Streckensperrung zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen nutze der Berufspendler ab der Landeshauptstadt eine Busverbindung.

Luke Sotzeck Hält das Risiko, mit dem Auto zu verunglücken, für höher. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Nach der Bergung der Züge mussten unter anderem 120 Meter beschädigte Gleise ausgetauscht beziehungsweise instandgesetzt werden: „Ich bin erstaunt, wie schnell hier alles wieder hergestellt worden ist“, sagt Barbara Gastel. Die 66-Jährige fuhr am Mittwoch mit der Bahn von der Loisachstadt nach Hohenschäftlarn. Ein ungutes Gefühl habe sie nicht. „Es können immer und überall Unfälle passieren.“ Auch bei der Wahl des Sitzplatzes – bei dem Zusammenstoß waren die Wagons hinter dem jeweiligen Führerstand nahezu völlig zerstört worden – hätten die Bilder, die sie von dem Unfall gesehen hat, keine Rolle gespielt, so die Rentnerin.

S7 fährt wieder mit allen planmäßigen Halten

Ähnlich sieht es der 19-jährige Luke Sotzeck. „Das Risiko, mit dem Auto zu verunglücken, ist meines Erachtens um einiges höher.“ Er selbst habe das Vertrauen in das Verkehrsmittel S-Bahn nicht verloren. Das liege nicht zuletzt daran, dass man nicht selbst in einem der zwei Unglückszüge saß: „So hat man keine unmittelbare Berührungspunkte“, stellt die Studentin Gwen Frings fest. Die 19-jährige Wolfratshauserin nutzt die S7 für ihre Fahrt zur Uni in München.

Der Schienenersatzverkehr, den die Bahn nach dem folgenschweren Unfall zwischen Schäftlarn und Wolfratshausen mittels Bussen und Taxen eingerichtet hatte, habe gut funktioniert, so die Reisenden. Und seit Mittwoch, so der Bahnsprecher, „verkehren die S-Bahnen von beziehungsweise nach Wolfratshausen wieder auf dem Regelweg mit allen planmäßigen Halten“.

sh

