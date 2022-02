S7: Kreis-Grüne fordern Anschlussgarantie für Buslinien

Von der S-Bahn steigen in Wolfratshausen viele Pendler in einen Bus. © Hans Lippert

Wenn die S-Bahn Verspätung hat, sind die Busse ins Umland häufig weg. Dieses Ärgernis wollen die Kreis-Grünen aus der Welt schaffen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Fraktion der Grünen im Kreistag will ein Ärgernis aus der Welt schaffen, das wohl vor allem Pendler und Schüler betrifft. Wenn die S7 verspätet in Wolfratshausen ankommt, verpassen die Fahrgäste häufig ihren Anschlussbus. Die Kreis-Grünen beantragen deshalb, eine Anschlussgarantie für bestimmte Buslinien zu prüfen. Das Thema soll laut Landratsamt in der nächsten Sitzung für Umwelt- Infrastruktur und Tourismus beraten werden.

Jakob Koch, verkehrspolitischen Sprecher, ist eigenen Angaben zufolge selbst zweimal wöchentlich betroffen. Gemeinsam mit fünf bis sechs Fahrgästen, die ebenfalls Richtung Beuerberg müssten, steht er dann am Wolfratshauser Bahnsteig. „Teilweise haben wir Anschlusslöcher von anderthalb Stunden“, so Koch. Das heißt: So lange müsse man auf den nächsten Bus warten.

Jakob Koch sitzt für die Grünen im Kreistag © Martin Siepmann

Betroffen sind aber auch Fahrgäste anderer Linien. „Immer wieder stellen die Fahrgäste der S7 fest, dass die notwendigen Anschlussbusse, meist bei den Linien 975, 379, 378, 376, 375 374 373, 372, 370 geradezu vor ihrer Nase wegfahren“, heißt es in dem Antrag. Die Busfahrer würden sechs bis acht Minuten warten, erklärt Koch. Wenn die S-Bahn aber mehr Verspätung habe, seien die Busse weg. „Eigentlich müsste man mit dem Auto nach Wolfratshausen fahren“, schlussfolgert der verkehrspolitische Sprecher. Damit möglichst viele Menschen auf den ÖPNV umsteigen, müsse dieser so attraktiv wie möglich sein.

Die Grünen beantragen deshalb, eine Anschlussgarantie für die S7-Züge zu gewähren. „Diese Forderung muss geprüft und hinsichtlich der Umsetzung genau definiert werden, zum Beispiel wie lange ein Bus maximal warten muss, ohne das gesamte Fahrplankonzept zu stören“, heißt es in dem Antrag. Bei Fahrten mit der Bundesbahn ermögliche etwa ein Blick auf die „DB-App“ eine Auskunft hinsichtlich der Wartezeit des Anschlussverkehrsmittels. Der zuständige Fachausschuss tagt das nächste Mal am Montag, 2. Mai.

sw

