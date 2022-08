S7-Verlängerung in weiter Ferne - Wolfratshauser will Straßenbahn bis Königsdorf

Von: Dominik Stallein

Teilen

Endstation Wolfratshausen: Die S7-Verlängerung nach Geretsried ist in weite Ferne gerückt © THOMAS PLETTENBERG

Der Wolfratshauser Alfred Fraas möchte den ÖPNV stärken. Sein Plan: Eine Straßenbahn statt der S7-Verlängerung bauen. An die glaubt er nicht mehr.

Wolfratshausen – Das Gros der Politiker ist sich einig: Die S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried muss kommen – am besten schon gestern. Die Realität ist eine andere. Kürzlich gab die Bahn bekannt, dass der anvisierte Baustart im Jahr 2024 nicht zu halten sein wird. Spätestens seit dieser Ankündigung glaubt der Wolfratshauser Alfred Fraas nicht mehr daran, dass die Bahn tatsächlich in absehbarrer Zeit in die größte Stadt des Landkreises rollen wird.

Alfred Fraas © Archiv

S7 Verlängerung von Wolfratshausen nach Geretsried: Baustart geplatzt - wie gehts weiter?

Nun präsentiert der Wolfratshauser eine Alternative. Seine Vision: Eine Straßenbahn, die Wolfratshausen mit Geretsried und Königsdorf verbindet. „S7+“ hat Fraas das Konzept getauft, das seiner Ansicht nach viele Vorteile für die Region mit sich bringen würde. Der gelernte Ingenieur für Holztechnik und ehemalige CSU-Stadtrat betont, dass er seine Idee („Darauf sind schon mehrere gekommen, das war ich nicht alleine“) als Bürger formuliert, nicht als Politiker. „Ich bin zwar nicht mehr politisch aktiv, aber das Denken habe ich nicht verlernt.“

Wolfratshauser mit neuer Idee für alte Debatte: Straßenbahn bis Königsdorf

Also dachte er über die Bahn-Verlängerung nach, die „auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben wurde“, und in seinen Augen durch die immer neuen Verzögerungen „faktisch gestorben ist“. In einem Rundschreiben an die Bürgermeister von Wolfratshausen, Geretsried und Königsdorf erklärt Fraas sein Konzept: Auf dem Industriegleis – parallel zur B 11 – könnte er sich einen Straßenbahnverkehr vorstellen. Dafür müsste die Strecke elektrisiert werden, „sonst ist die Infrastruktur schon weitestgehend gegeben“, sagt der 70-Jährige. Das Industriegleis gehört der Stadt Geretsried, „auch ein Großteil der Haltestellen ist in öffentlicher Hand“. Auf dem Streckenabschnitt durch die Stadt Geretsried könnte die Bahn laut Fraas mit Batteriebetrieb fahren. Auf dem Weg gen Süden sei eine andere Route denkbar als von Königsdorf nach Wolfratshausen (siehe Grafik), um noch mehr Wohngebiete in Geretsried ans Gleis zu bringen.

Vom S-Bahnhof nach Königsdorf: Eine Straßenbahn-Strecke, wie sie Alfred Fraas ins Spiel bringt, könnte Königsdorf, Geretsried und Wolfratshausen verbinden. Seine Idee schickte Fraas – mit einer Visualisierung – in einer Rundmail an die Bürgermeister der drei Gemeinden. © PMS

S7+ würde Waldram und Farchet ans Schienennetz bringen - Schüler würden profitieren

Die Streckenführung würde es ermöglichen, dass die „S7+“ an mehreren Stationen stoppe, die von einer S-Bahn-Verlängerung nicht profitieren würden – die Wolfratshauser Ortsteile Farchet und Waldram zum Beispiel. Fraas spricht von rund 45 000 Menschen, die im „großflächigen Einzugsbereich“ einen Anschluss an die Straßenbahn hätten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Gerade morgens und mittags könnten dadurch einige Busse eingespart werden, die Jugendliche aus Wolfratshausen ins Geretsrieder Schulzentrum und wieder zurück bringen. Anders als bei der S-Bahn. Denn Fraas bezweifelt, dass die Waldramer Kinder reihenweise nach Gelting – dort ist ein S-Bahn-Stopp geplant – wandern, um dann von der Haltestelle am Geretsrieder Rathaus weiter zum Schulzentrum zu gehen. „Eine Straßenbahn würde den Schulverkehr komplett übernehmen“, meint Fraas. Auch Stadtbuslinien könnten wegfallen, weil die „S7+“ die Ortsteile direkt miteinander verbinden würde.

Fraas war Vorstand der BIQ - S-Bahn-Verlängerung beschäftigt Wolfratshauser schon lange

Fraas beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der geplanten S-Bahn-Verlängerung in die größte Stadt im Landkreis. Aktiv wurde er als Vorsitzender der 2007 gegründeten Bürgerinitiative zur Querung der Sauerlacher Straße (BIQ), die gegen eine Schrankenlösung auf der Hauptverkehrsader mobil machte – und das mit Erfolg: Bei einem Bürgerentscheid sprachen sich die Wolfratshauser klar gegen eine solche Variante aus – über 80 Prozent sagten nein.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Pikant: Die von Fraas ins Spiel gebrachte Bahn müsste die Sauerlacher Straße an exakt derselben Stelle überqueren. In Farchet müsste sie auch die Schießstättstraße passieren. Laut Fraas ist die Verzögerung für die Autofahrer aber zu verkraften. Er habe bei anderen Straßenbahnen die Rotphasen gestoppt: 30 Sekunden dauere es, bis sie die Fahrbahn überquert habe – „also genau so lange, wie die Fußgänger-Ampel auf rot schaltet, wenn sie betätigt wird.“ Bei einer S-Bahn-Schranke sei mit deutlich längeren Sperrungen zu rechnen – und der Verkehr auf der Sauerlacher Straße käme zum Erliegen.

Straßenbahn nach Königsdorf: Städte und Landkreis müssten finanzieren

Bleibt die Frage der Finanzierung. Fraas hält die für weitestgehend unproblematisch. Die Städte Geretsried und Wolfratshausen sowie der Landkreis hätten bereits Gelder eingeplant, um die Tieferlegung des künftigen Wolfratshauser S-Bahnhofs zu bezahlen – nämlich jeweils zehn Millionen Euro. „Mit 30 Millionen ist die Straßenbahn schon fast bezahlt“, sagt der Wolfratshauser. Er rechnet zudem mit Einsparungen für die Kommunen, weil weniger Mittel für den Busverkehr bereit gehalten werden müssten.

Fraas’ Idee ist zunächst nur ein Gedankenspiel: „Ich wollte einen Anstoß geben, sich ernsthaft mit einer Alternative zu befassen.“ Wenn die Region wirklich eine Verlängerung der Gleisanbindung nach München wolle, „dann müssen wir es selbst anpacken, sonst werden wir sie nicht bekommen“.

Fraas sieht in dem Projekt – realisierbar sei es in wenigen Jahren – nicht nur einen großen Schritt für die Mobilität im Landkreis. „Es würde auch die Zusammenarbeit zwischen den Städten weiter vorantreiben.“ Die Stadträte in Wolfratshausen und Geretsried hatten in jüngster Vergangenheit den Willen bekräftigt, Aufgaben im Schulterschluss anzugehen.

Kürzlich brachte ein Wolfratshauser Bürger eine andere Alternative ins Spiel: eine Gondelbahn.