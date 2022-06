S7-Verlängerung nach Geretsried: Schwebe- statt S-Bahn?

Von: Peter Borchers

Heinz Wensauer Gegner der S7-Verlängerung © Hans Lippert

Heinz Wensauer, Gegner der S7-Verlängerung, sieht sich mit Mitstreitern die Gondelbahn eines Münchner Start-ups an. Noch ist das Konzept nicht ausgereift

Wolfratshausen/Geretsried – Heinz Wensauer hatte sich das anders vorgestellt: Nur eine Handvoll Interessierter begleitete den Wolfratshauser am Montag zum Münchner Start-up-Unternehmen Ottobahn GmbH, das mit seiner innovativen Gondel-Schienenbahn den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) revolutionieren möchte. Der 80-Jährige, erklärter Gegner der S-Bahn-Verlängerung nach Geretsried, sieht in der Ottobahn eine gute Alternative zur Schiene, die viel teurer sei, dazu wenig nachhaltig, wichtige landwirtschaftliche Flächen zerschneide „und dadurch nur neues Bauland schafft“. Für die geringe Beteiligung an der Exkursion hat Wensauer eine Erklärung: Seine Mitstreiter, überwiegend Landwirte und damit betroffene Grundeigentümer, „haben wegen der Wettervorhersage Heu machen müssen“.

Da der 80-Jährige das Unternehmen bereits besucht hatte, überließ er am Montag seinen Begleitern das Fragen. Die Bauern Magdalena Haase, Georg Ambacher und Robert Mayr erfuhren, dass ein Kilometer Ottobahn rund fünf Millionen Euro kosten soll und damit bis zu 90 Prozent weniger als ein Kilometer S-Bahn. Das Trio erfuhr jedoch auch, dass es – da ist Ingenieur Thomas Prey sehr ehrlich – einige Fragestellungen zu lösen gibt, bevor die Bahn effizient im ÖPNV läuft.

Wensauer ist bewusst, dass die Gondeln längst nicht serienreif sind. „Mir geht es jetzt darum, dass die Leute mehr sehen als nur die Schiene, wenn es um den Anschluss Geretsrieds an den ÖPNV geht.“ Also will der unermüdliche 80-Jährige wiederkommen, sobald die Ottobahn-Teststrecke in Taufkirchen in Betrieb geht – „dann aber mit viel mehr Leuten, auch Politikern“ im Schlepptau.

