Sanierung der Grund- und Mittelschule: Erdarbeiten fast 750 000 Euro günstiger

Von: Carl-Christian Eick

Mit einem Bretterverbau werden die Bäume im Bereich der Grund- und Mittelschule an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen geschützt. In den Sommerferien beginnt die rund 50 Millionen Euro teure Generalsanierung und Erweiterung der Schule am Hammerschmiedweg. © sh

Die Nachricht sorgte für verblüffte Gesichter im Wolfratshauser Bauausschuss: Die Erdarbeiten - im Zuge der Sanierung der Grund-und Mittelschule - kosten deutlich weniger als erwartet.

Wolfratshausen – Mit der Errichtung eines Baumschutzes an der Sauerlacher Straße ist die bevorstehende Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg nun für jedermann sichtbar. Rund 50 Millionen Euro kostet die Gesamtmaßnahme die Kommune in den kommenden Jahren.

Trotz jüngster Kostenexplosionen: Erdarbeiten kosten 750 000 Euro weniger als erwartet

Angesichts der jüngsten Kostenexplosionen in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs waren die Mitglieder des Bauausschusses des Stadtrats in ihrer Sitzung am Mittwochabend verblüfft zu erfahren: Die Erdarbeiten kosten sage und schreibe fast 750 000 Euro weniger als erwartet. Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung hatten sechs Unternehmen ein Angebot abgegeben, den Zuschlag bekam vom Bauausschuss mit 10:0 Stimmen die Firma Sauer Bau und Projektentwicklung GmbH aus Unterhaching. Deren Preis: rund 888 000 Euro brutto.

Die „extreme Kostenunterschreitung“ machte Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) stutzig. Doch Thomas Wenig, Mitarbeiter im Rathaus-Referat Bauen und Liegenschaften betonte, dass das Angebot aus Unterhaching überprüft worden sei. Das Ergebnis: „Es ist sehr günstig, aber in sich schlüssig kalkuliert.“ Laut Wenig wurde die Kostenberechnung (sie stammt vom 5. September 2022) in Höhe von gut 1,6 Millionen Euro „zu einem Zeitpunkt erstellt, als die Marktlage sehr ungünstig war“.

Wolfratshausen: Rathaus-Mitarbeiter erklärt „extreme Kostenunterschreitung“

Auf Nachfrage von Josef Praller (Bürgervereinigung), wie lange der „stadtbildprägende“ Bretterverbau, mit dem die Bäume an der Sauerlacher Straße geschützt werden, stehen bleibt, antwortete Wenig: „Der Großteil“ werde „verschwinden“, sobald der erste Bauabschnitt fertiggestellt sei. Mit den Arbeiten soll in den Sommerferien begonnen werden. cce

