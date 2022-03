Sanktionen gegen Russland: Betriebe frieren Geschäftstätigkeiten ein

Von: Doris Schmid

Der Krieg und seine Folgen: Die Sanktionen des Westens lassen den russischen Rubel abstürzen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe

Die Betriebe im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen spüren die Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland. Die Geschäftsbeziehungen liegen auf Eis.

Bad Tölz-Wolfrathausen – Die Sanktionen gegen die Russische Föderation als Folge des Angriffskriegs in der Ukraine haben weitreichende wirtschaftliche Folgen. Weltweit haben Unternehmen ihre Geschäfte in Russland eingeschränkt oder ausgesetzt. Auch Betriebe im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen spüren die Auswirkungen.

Über den Einmarsch und die derzeitige Kriegssituation in der Ukraine sei man tief betroffen, man fühle mit der Bevölkerung mit, so Ralf Deichelmann, Pressesprecher der Geretsrieder Firma Bauer Kompressoren, auf Nachfrage unserer Zeitung. „Als globales Unternehmen stehen wir für Frieden und Freiheit in der Welt.“ Seit 2010 betreibt die Bauer Group in der russischen Hauptstadt Moskau eine Dependance. Das Team besteht aus 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da das Geschäft mit Russland und der Ukraine nur eine untergeordnete Bedeutung spiele und kaum zum Gesamtumsatz beitrage, seien die wirtschaftlichen Auswirkungen für das Unternehmen allerdings nur gering, so Deichelmann.

Hawe Hydraulik hat eigene Landesgesellschaft in Russland

Beim Dichtungshersteller Eagle-Burgmann aus Wolfratshausen haben die Geschehnisse in der Ukraine, Russland und Belarus keinen negativen Einfluss „auf unsere Versorgung mit Teilen und unsere Lieferfähigkeit an Kunden weltweit“, versichert Kommunikations- und Marketingchef René Heilmann. Gleichzeitig halte man sich an die verhängten Sanktionen und Lieferbeschränkungen in das Krisengebiet.

Dr. Wolfgang Schumann, Geschäftsführer der Rudolf Group in Geretsried © Archiv

Alle Geschäftstätigkeiten mit Russland hat das Sachsenkamer Unternehmen Hawe Hydraulik eingestellt. Nach eigenen Angaben hat die Firma seit zwei Jahren eine eigene Landesgesellschaft in Russland. „Dort arbeiten fünf engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem Vertrieb unserer Produkte und Lösungen“, heißt es auf der Unternehmenswebseite. Momentan sei nicht absehbar, wann und auf welcher Basis wieder zu normalen Geschäftsbeziehungen zurückgefunden werden kann.

Dorst Technologies hatte eigentlich auf größere Projekte gehofft

Die Firma Dorst Technologies am Kochelsee hat nach eigenen Angaben nur einige wenige Russland-Aufträge im Haus, „an denen wir jetzt zunächst einmal auf Sparflamme weiter arbeiten“, so Hubert H. Löcherer, Vorstandsvorsitzender der Dorst-Löcherer-Stiftung. „Auch wenn uns unsere russischen Kunden dringend bitten, die Arbeiten nicht einzustellen.“ In den vergangenen Jahren sei Russland kein großer Markt für Dorst gewesen. Erste interessante Perspektiven seit ein, zwei Jahren und größere Projekte „auf die wir gehofft haben, sind jetzt wohl für lange Zeit abzuschreiben“, befürchtet der Unternehmer.

Hubert Löcherer, Vorstandsvorsitzender der Dorst-Löcherer-Stiftung aus Kochel am See © Archiv

Auch die Rudolf Group aus Geretsried unterhält Geschäftsbeziehungen nach Russland. „Wir haben unser Geschäft ebenfalls eingestellt“, berichtet Geschäftsführer Dr. Wolfgang Schumann. Der Hersteller von Produkten für die Textilveredelung und Bauchemie hat in der russischen Landeshauptstadt eine Präsenz mit etwa zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Deren Schicksal bewege ihn sehr. „Ich kenne diese Leute persönlich“, sagt Schumann. Ihr Geld, das sie bis dato in Euro erhalten haben, sei in Rubel getauscht worden. „Zum aktuellen Wert“, sagt Schumann. Das sei sehr bitter für den Menschen. Der Unternehmer sorgt sich auch um die globalen Lieferketten, die bereits durch die Corona-Pandemie negativ beeinflusst wurden. Schumann: „Jetzt kommt der nächste Nackenschlag.“

„Deutschland im Bereich Flüssiggas weitgehend unabhängig von Russland“

Treffen die Wirtschaftssanktionen auch den Geretsrieder Flüssiggasanbieter Tyczka? „Anders als beim Erdgas ist Deutschland im Bereich Flüssiggas weitgehend unabhängig von Russland“, sagt Pressesprecher Ulrich Hanke. Flüssiggas habe zu großen Teilen seinen Ursprung in der Rohölverarbeitung. „Und das Rohöl kommt zu weiten Teilen aus Regionen wie zum Beispiel der Nordsee oder dem arabischen Raum. Weitere große Quellen für Flüssiggas befinden sich in den USA.“ Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage überprüfe man sehr genau die Versorgungsstrukturen und stelle sicher, „dass die Tyczka-Unternehmensgruppe sich strikt an die erlassenen Sanktionen hält“.

Ein besonderer Vorteil von Flüssiggas liege darin, dass es nicht leitungsgebunden sei und man somit relativ variabel auf verschiedene Quellen zurückgreifen könne. „Aufgrund unserer exzellenten europaweiten Handels- und Logistikstrukturen können wir somit auch trotz des schrecklichen Krieges in der Ukraine die Versorgungssicherheit unserer Kunden sehr gut gewährleisten“, teilt Hanke mit. Die beiden anderen Unternehmensbereiche Industriegase und Wasserstoff seien von der aktuellen Situation wenig betroffen. „Lediglich die stark steigenden Energiepreise führen in diesen Bereichen auch zu höheren Produktionskosten.“

