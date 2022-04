Sauerlacher Straße: Hauptverkehrsader in Wolfratshausen wird gesperrt

Von: Dominik Stallein

Große Schilder weisen darauf hin: Die Sauerlacher Straße ist nächste Woche im Bereich des Bahnhofs gesperrt. © sh

Ab Dienstag wird die Sauerlacher Straße gesperrt. Grund ist eine Baustelle. Die Sperrung hat nicht nur für Autofahrer Konsequenzen: Auch Busse sind betroffen.

Wolfratshausen – Eine Hauptverkehrsader der Loisachstadt wird gesperrt: In der kommenden Woche – von Dienstag, 19. April, ab 8 Uhr, bis Freitag, 22. April, – geht nichts mehr auf der Sauerlacher Straße. Vom Bahnübergang bis zum Moosbauerweg wird die Fahrbahn gesperrt. Grund für die Sperrung sind die Bauarbeiten auf dem sogenannten Kraft-Areal neben dem S-Bahnhof.

Sauerlacher Straße in Wolfratshausen wird gesperrt: So läuft die Umleitung

Die Stadt Wolfratshausen erklärt in einer Pressemitteilung die Maßnahme: „Um einem unnötigen Grundwasseraufstau durch die derzeitige Baugrubenumschließung vorzubeugen, sah das Wasserwirtschaftsamt eine Strömungsöffnung im süd-östlichen Teil des Flurstücks 25 vor.“ Dafür wurden Spundbohlen, also abdichtende Sicherungswände, eingebaut. Weil die Baustelle inzwischen fortgeschritten ist, sollen diese jeweils 22 Meter langen Bauteile nun entfernt werden. Diese Arbeiten werden mit einem Baukran vorgenommen, der mit einer Breite von etwa neun Metern „einen Großteil der Straße in Anspruch“ nehme – weshalb der Straßenabschnitt gesperrt werden muss.

Sauerlacher Straße gesperrt: Auswirkungen auch auf den Busverkehr

Autofahrer können eine Umleitung über die Straßen Am Floßkanal, Königsdorfer respektive Schießstättstraße nutzen. Für Radfahrer und Fußgänger wird ein Durchgang eingerichtet, Radler müssen in diesem Bereich jedoch absteigen. Einige Buslinien sind von der Straßensperrung betroffen. So müssen sich Fahrgäste in den Buslinien 375, 376 und 377 sowie des X970 nach Bad Tölz auf Verspätungen einstellen. Der Stadtbus fährt während der Sperrung die Haltestellen an der Gebhardstraße, Sauerlacher Straße und Auenstraße nicht an. Wer in den Expressbus X320 steigen möchte, kann dies nicht mehr am Bahnhof selbst tun – der Bus fährt die Haltestelle Meßnergassl an der Äußeren Sauerlacher Straße an.