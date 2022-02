Schlägerei vor Geretsrieder Gaststätte: Junger Tölzer verletzt

Von: Peter Borchers

Teilen

Die Fäuste flogen in der Nacht auf Sonntag vor einer Gaststätte am Breslauer Weg in Geretsried. © Symbolfoto: dpa

Tumultartige Szenen spielten sich am späten Samstagabend am Breslauer Weg in Geretsried ab. Nach einer Schlägerei sucht die Polizei Zeugen.

Geretsried – Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einem Lokal am Breslauer Weg musste die Geretsrieder Polizei am Samstag ausrücken. Kurz vor Mitternacht waren mehrere Anrufe in der Inspektion wie auch in der Einsatzzentrale Anrufe eingegangen, in denen von „tumultartigen Szenen“ vor der Kneipe die Rede war. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bot sich ihnen ein unübersichtliches Bild. Im Gastronomiebetrieb selbst hielten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Gäste auf. Im Zuge ihrer Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass sich ein betrunkener 18-Jähriger aus Bad Tölz mit fünf – bislang unbekannten – Personen geprügelt hatte. Vier Beteiligte hatten sich mittlerweile aus dem Staub gemacht. Der fünfte ließ sich laut Polizei aufgrund die vielen Menschen vor Ort sowie widersprüchlicher Zeugenaussagen nicht gesichert identifizieren. Den leicht verletzten Tölzer brachte ein Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Parallel eine zweite Prügelei mit einem Wolfratshauser

In eine weitere Schlägerei verwickelt waren wohl ein 21-jähriger Wolfratshauser und ein bislang Unbekannter. Der 21-Jährige – ebenfalls deutlich alkoholisiert – blieb unverletzt. Während der Tumulte vor dem Lokal wurden zwei dort geparkte Autos leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 600 Euro. Zeugen, die genaue Angaben zu den Tathergängen oder zur Identität der Flüchtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Geretsried, Telefon 0 81 71/9 35 10, in Verbindung zu setzen.

peb

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.