Schlägereien vor Shishabar und Loisachhalle

Zwei Mal musste die Polizei am Wochenende ausrücken, weil irgendwo Fäuste flogen. Ein betrunkenes Paar drohte sogar eine Veranstaltung in der Loisachhalle zu sprengen.

Geretsried/Wolfratshausen – Vor einer Shisha-Bar am Breslauer Weg in Geretsried flogen am frühen Sonntagmorgen die Fäuste. Ein junger Tölzer (19) musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war der 19-Jährige schon in der Bar mit einer Gruppe von drei Personen in Streit geraten. Die Auseinandersetzung setzte sich dann auf dem Parkplatz fort. „Dort gingen die drei Täter auf den jungen Mann los und schlugen auf diesen ein“, berichtet die Polizei. Er erlitt dabei eine Verletzung im Gesicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Es wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Täter waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr Ort. Zeugen des Vorfalls oder Gäste der Shisha-Bar, denen die dreiköpfige Gruppe aufgefallen ist, werden gebeten, sich in der Geretsrieder Inspektion, Telefon 0 81 71/9 35 10, zu melden.

Auch in Wolfratshausen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Am Rande einer Veranstaltung in der Loisachhalle gab es gleich drei Verletzte. Laut Polizei hatten zwei 39-jährige Besucher – ein Mann und eine Frau – die Veranstaltung gestört. „Grund dafür dürfte ihr übermäßiger Alkoholkonsum gewesen sein.“ Als die beiden von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aufgefordert wurden, den Saal zu verlassen, kam es am Ausgang zu einem Gerangel. Dabei erlitt einer der Security-Mitarbeiter Verletzungen an Hand, Nase und Lippe. Der 39-Jährige und seine Begleiterin wurden ebenfalls an den Händen verletzt. Aufgrund der Verletzungen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.