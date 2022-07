Schlaganfall-Patienten: Macht das BRK Bogen um Kreisklinik Wolfratshausen?

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Im Notfall zählt jede Sekunde. In welches Krankenhaus ein Patient gebracht wird, der im Norden des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen einen Schlaganfall erlitten hat, entscheiden Notfallsanitäter und/oder Notarzt am Einsatzort oder der Disponent in der Integrierten Leitstelle Oberland in Weilheim. © Nicolas Armer / dpa

Werden Schlaganfall-Patienten nicht mehr in die Kreisklinik Wolfratshausen gebracht? Der Pressesprecher des Bayerischen Roten Kreuzes klärt auf.

Wolfratshausen – In der Gerüchteküche brodelt es. Angeblich werden Schlaganfallpatienten nicht mehr in die Kreisklinik Wolfratshausen gebracht, sondern in umliegende Krankenhäuser. Diese „Anweisung“ an die Integrierte Leitstelle Oberland (ILS) in Weilheim, so wird’s auf den Fluren der Klinik am Moosbauerweg kolportiert, stamme „direkt vom Gesundheitsministerium“. Recherchen unserer Zeitung ergaben: In dem Gerücht steckt ein Körnchen Wahrheit.

Schlaganfall-Patienten: Macht das BRK einen Bogen um die Kreisklinik Wolfratshausen?

Zunächst gibt’s ein klares Dementi: „Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat keine originäre Zuständigkeit für den Bereich des Rettungsdienstes“, erklärt eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage. Somit könne das Gesundheitsministerium „schon aus rechtlichen Gründen keine ,Anweisung‘ an eine Rettungsleitstelle geben“.

Richtig, bestätigt Sohrab Taheri, Kommunikationschef des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und Pressesprecher der ILS in Weilheim. Die Leitstelle betreut die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie den Katastrophenschutz in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Weilheim-Schongau sowie Garmisch-Partenkirchen.

Kreisklinik verfügt nicht über sogenannte Stroke Unit

Taheri schickt voraus: In welches Krankenhaus ein Schlaganfallpatient nach der Erstversorgung gebracht wird, „ist immer eine Einzelfallentscheidung“. Er gibt in diesem Zusammenhang aber zu bedenken, dass die Kreisklinik Wolfratshausen nicht über eine „Stroke Unit“, eine Spezialabteilung für Schlaganfallpatienten verfüge. Auf diese Tatsache hatte wie berichtet schon die Unternehmensberatung Vicondo Healthcare im vergangenen Jahr hingewiesen. Das Berliner Unternehmen hatte im Auftrag des Kreises Konzepte zur künftigen Gesundheitsversorgung im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen entwickelt – und vor diesem Hintergrund die Stärken und Schwächen der Kreisklinik ausgelotet: „Stroke Unit – nicht zertifiziert, da Mindestfallzahlen nicht erreicht“, so steht’s in der Ist-Analyse von Vicondo.

Sohrab Taheri, Pressesprecher des Bayerischen Roten Kreuzes sowie der Integrierten Leitstelle Oberland in Weilheim, betont: „Im Mittelpunkt steht immer das Wohl des Patienten.“ © Archiv

Im Ernstfall, das erklärt BRK-Sprecher Taheri, entscheiden der Notfallsanitäter und/oder der Notarzt vor Ort über Sofortmaßnahmen. Wie hoch ist der Schweregrad des Schlaganfalls, lässt sich der Zustand des Patienten durch relativ einfache Hilfeleistungen stabilisieren? Oder hat das Blutgerinsel im Gehirn Lähmungen und Atemprobleme ausgelöst, „besteht die Gefahr, dass das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird“? Dann zählt jede Sekunde, dann ist häufig eine Katheterbehandlung („also eine OP am Gehirn“) unvermeidbar. „Und die kann nicht in jeder Klinik durchgeführt werden.“

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Stroke Unit in Kliniken in Bad Tölz und Murnau

Das Verfahren am Einsatzort laufe nach einem standardisierten Muster ab, so Taheri. Im Mittelpunkt „steht aber immer das Wohl des Patienten“. Nach einer „ausführlichen Diagnose beziehungsweise Arbeitsdiagnose“ werde priorisiert. Bei besonders akuten Fällen würden der Notfallsanitäter und/oder der Notarzt die Leitstelle in Weilheim kontaktieren, um zu erfahren, in welcher Klinik in der Region „ein Bett frei ist“, das heißt, eine Sofortbehandlung möglich ist. „Diese Entscheidung fällt der Disponent in der Integrierten Leitstelle – und diese Entscheidung ist mit Blick auf die Klinik in keinster Weise wertend“, sagt Taheri. Es sei aber nunmal so, dass zum Beispiel die Unfallklinik Murnau ein sogenannter Maximalversorger sei – und über eine Stroke Unit verfüge. Dasselbe gelte für die Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz.

Es ist sichergestellt, dass der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Kreisklinik eine moderne und hochqualitative heimatnahe Schlaganfallversorgung angeboten werden kann.

„Es gibt aber kein Dekret, die Kreisklinik nicht anzusteuern“, beteuert der BRK-Sprecher. Aufgrund der Erstdiagnose gehe es einzig und allein darum, „die richtige medizinische Entscheidung zu treffen“. Taheri weist an dieser Stelle jedoch auf die „hohe Versorgungsqualität“ in Krankenhäusern im näheren Umkreis der Loisachstadt hin. Und nochmals: „Die Kreisklinik verfügt eben nicht über eine Stroke Unit.“

Lesen Sie auch: Landrat fordert „saubere Diskussion“ über Zukunft der Kreisklinik

Die Geschäftsführung der Kreisklinik reagierte auf Anfragen unserer Redaktion nicht. Auf der Homepage der Einrichtung wird erklärt: „In der Schlaganfalleinheit werden alle Patienten mit Schlaganfallverdacht oder Schlaganfall aufgenommen.“ Die Versorgung „erfolgt in bewährter Zusammenarbeit mit der Neurologischen Klinik des Klinikums Großhadern.“ Diese Kooperation besteht seit gut 20 Jahren. Es sei sichergestellt, „dass der Bevölkerung im Einzugsgebiet der Kreisklinik eine moderne und hochqualitative heimatnahe Schlaganfallversorgung angeboten werden kann“. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.