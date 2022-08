Schlange sitzt im Vogelnest: Anwohner ruft Polizei

Von: Dominik Stallein

Schlangenfund in Wolfratshausen: Diese Ringelnatter saß in einem Amselnest © Polizei Wolfratshausen

Ein Wolfratshauser fand ein Tier in einem Vogelnest, das dort nicht hingehört: Eine etwa 40 Zentimeter lange Schlange saß in seinem Baum.

Wolfratshausen - Tierischer Einsatz für die Wolfratshauser Polizei: Am Dienstagabend wurde kurzzeitig eine Schlange in Polizeigewahrsam genommen. Ein Anwohner aus der Beuerberger Straße hatte das Tier gefunden und die Polizei gerufen.

Schlange in Wolfratshausen gefunden - Polizei im Einsatz

Am frühen Abend ging der Anruf bei der Polizei ein: Ein Wolfratshauser hatte in einem Buchsbaum in seinem Garten eine Schlange gefunden. Das 40 Zentimeter lange Tier hatte es sich dort in einem Amselnest gemütlich gemacht. Ob sie dort auf eine fliegende Mahlzeit wartete oder lediglich eine Pause von der Sonne im schattigen Baum suchte, ließ sich nicht feststellen.

Ein Beamter der Wolfratshauser Polizei griff beherzt zu und fing die Schlange. Sie stellte sich als Ringelnatter heraus - also als für den Menschen äußerst harmloser Gartengast. Einige Kilometer entfernt vom Fundort wurde das Tier wieder in die Freiheit entlassen, wie Vize-Dienststellenleiterin Christina Loy berichtet.

Ringelnattern: Friedliche Tiere - keine Gefahr für den Menschen

Ringelnattern gelten laut Naturschutzbund Deutschland als „friedfertige“ Tiere. Auf der Internetseite des NABU heißt es: „Die anmutigen Ringelnattern sind für den Menschen vollkommen ungefährlich“. Selbst bei der Partnersuche verhalten sich die Tiere friedlich - „Kämpfe oder Beißereien zwischen den Rivalen treten dabei nicht auf.“ Ringelnattern erkennt man an der gelben, halbmond-förmigen Zeichnung am Hinterkopf.

