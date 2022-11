Die Tage der Edeka-Filiale an der der Sauerlacher Straße 49 in Wolfratshausen scheinen gezählt.

Die Gerüchteküche brodelt. Schließt der Edeka-Markt an Friedhofskreuzung in Wolfratshausen? Unsere Zeitung hat bei der Pressestelle des Konzern nachgefragt.

Wolfratshausen – Der Eigentümer der Immobilie an der Sauerlacher Straße 49 will die Ladenfläche im Erdgeschoss in Wohnungen umwandeln. Derzeit ist dort ein Edeka-Markt beheimatet, der offenbar relativ kurzfristig schließen wird. Ein Konzernsprecher will das weder bestätigen noch dementierten.

Schließt Edeka-Markt in Wolfratshausen? Konzernsprecher äußert sich

Bekanntlich wird auf dem Areal des ehemaligen Baustoffhandels Kraft östlich des Wolfratshauser S-Bahnhofs voraussichtlich im nächsten Jahr ein Edeka-Markt öffnen. Zudem sind auf dem Grundstück, inzwischen Loisach-Quartier genannt, 117 Neubauwohnungen entstanden, mit deren Vermietung das Wolfratshauser Immobilienbüro Bartsch vor wenigen Tagen begann.

Schon im Vorfeld des Großbauprojekts hatte Stadtrat Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) gemutmaßt: Entsteht in Bahnhofsnähe ein neuer großer Edeka-Markt, werde die Filiale an der Sauerlacher Straße 49 wahrscheinlich geschlossen. Dafür sprechen nun nicht nur die Aussagen vieler Kunden, sondern auch die Tatsache, dass der Immobilieneigentümer beim Bauausschuss des Stadtrats einen Vorbescheid beantragte: Er plant die Umwandlung der Gewerbefläche in Wohnungen. Der Ausschuss billigte den Antrag (wir berichteten), denn „eine Umwandlung wäre rechtlich zulässig“, stellte Fritz Schnaller (SPD) fest.

Die Edeka Südbayern überprüft ihr gesamtes Verkaufsstellennetz regelmäßig auf Optimierungspotenzial.

Inzwischen haben viele Kunden bei Edeka-Mitarbeitern vor Ort nachgehakt – und sie berichten unserer Zeitung: Die Filiale würde zeitnah, angeblich bereits in der zweiten Dezember-Woche schließen. Der Marktleiter hüllt sich auf Nachfrage in Schweigen und verweist auf die für Südbayern zuständige Edeka-Pressestelle in Gaimersheim im Landkreis Eichstätt. Von dort kommt per E-Mail die Auskunft: „Edeka Südbayern überprüft ihr gesamtes Verkaufsstellennetz regelmäßig auf Optimierungspotenzial.“ Aufgrund unterschiedlicher Veränderungen „ist unser Verkaufsstellennetz nicht statisch“, erläutert ein Konzernsprecher. Märkte würden „modernisiert, verlagert, geschlossen – und immer wieder werden neue Märkte eröffnet“.

Wolfratshausen: Edeka will Kunden „bei Veränderungen“ informieren

Vor diesem Hintergrund „können wir Ihnen mitteilen, dass auch Wolfratshausen innerhalb unserer Überlegungen eine Rolle spielt“. Auf die konkreten Fragen, ob die Edeka-Filiale an der Wolfratshauser Friedhofskreuzung geschlossen wird und – falls ja – was mit den Mitarbeitern geschieht, lautet die Antwort: „Wir informieren unsere Kunden bei Veränderungen, wie beispielsweise Umbau, Verlagerung oder auch Schließung rechtzeitig.“ Darüber hinaus ist dem Edeka-Pressesprecher nur noch „ein freundlicher Gruß“ zu entlocken. (cce)

