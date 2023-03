Schluss mit Smalltalk: Neuer Trend „Silent Cut“ in den Friseursalons angekommen

Bitte Ruhe: Friseurmeisterin Christine Liebhart (Haarstudio Christina in Wolfratshausen-Waldram) und ihre Kundin Damaris Kiesling haben einen „Silent Cut“ vereinbart. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist der „Silent Cut“ auf dem Vormarsch. Bei diesem Trend verbieten die Kunden ihrem Friseur höflich den Mund.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Thema ist eigentlich egal: Die Gespräche drehen sich um den Job, den Nachbarn oder beliebige bundespolitische, besser noch lokale Nachrichten. Friseursalons gelten seit jeher nicht nur als Dienstleistungszentren für einen neuen Haarschnitt und den aktuellsten Chic, sondern auch als Umschlagplatz für Klatsch und Tratsch. Allerdings greift ein neuer Trend um sich: Immer mehr Kundinnen und Kunden verbieten sich und ihrem Friseur höflich den Mund. Schluss mit Smalltalk, im Landkreis ist der „Silent Cut“ („Stiller Schnitt“) auf dem Vormarsch.

„Silent Cut“ beim Friseur: „Immer mehr Kunden sehen Friseurbesuch als Erholung“

In den vergangenen drei Jahren habe sich dieser Trend, der laut Medienberichten in London seinen Anfang nahm, in Deutschland verbreitet. „Von allen Seiten haben die Menschen negative Nachrichten gehört. Das lag unter anderem an der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine“, sagt Martina Lederer, Chefin des Friseursalons „Hair by Lederer“ in Bad Tölz. Auf diese schlechten Schwingungen hätten viele schlicht keine Lust mehr – und ließen sich stillschweigend frisieren.

„Immer mehr Kunden sehen den Friseurbesuch als Erholung an, bei dem sie ihren Alltag reflektieren können“ berichtet Claudia Drexl-Weile, Chefin des Salons Alpenföhn und Isarwelle in Icking, auf Nachfrage unserer Zeitung. Um ein Beratungsgespräch kämen aber auch die Kundinnen und Kunden nicht herum, die sich einen Stillen Schnitt wünschen – danach werde aber nicht mehr über Gott und die Welt geplaudert.

Christine Liebhart sieht’s genauso. „Man sollte wissen, was sich der Kunde wünscht und sollte diesem auch beispielsweise mitteilen können, was am preiswertesten ist“, sagt die Mitarbeiterin des Haarstudios Christina in Wolfratshausen-Waldram. Eine konkrete Anfrage für einen „Silent Cut“ habe sie noch nicht erhalten – den brauche es aber auch gar nicht: „Bei den meisten Kundinnen und Kunden merkt man sofort, ob sie reden wollen.“ Wenn nicht, schweigt die Friseurin. „Wir wollen ja niemanden zutexten.“

Neuer Trend „Silent Cut“ in den Friseursalons: Mitarbeiter achten auf kleine Signale

Im Friseursalon Alpenföhn und Isarwelle achten die Mitarbeiter auf kleine Signale: „Wenn ein Kunde direkt eine Zeitung in die Hand nimmt, verstehen wir das Zeichen“, sagt Drexl-Weile. Auch Martina Lederer passt sich den Wünschen ihrer Kunden an: „Unsere Mitarbeiter sind so geschult, dass sie erkennen, ob jemand sprechen möchte oder nicht – und akzeptieren das.“

Schweigend schneiden, färben und föhnen sei hin und wieder sogar ganz angenehm: „Wir genießen die Abwechslung, mal Gespräche zu führen und dann wieder ganz in Ruhe zu arbeiten.“ Stilles Schneiden hat für Lederer selbst – und nach ihren Beobachtungen auch für viele ihrer Kundinnen und Kunden – etwas Meditatives. Sie schätzt ein Wellness-Ambiente, das ist Teil ihres Studio-Konzepts. „Die Plätze bei uns sind 3,60 Meter voneinander entfernt. Man bekommt das Nachbargespräch nicht mit.“

Nachfrage nach „Silent Cut“ im Landkreis noch überschaubar - „Startet gerade erst“

Noch ist die Nachfrage nach einem „Silent Cut“ im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen überschaubar. „Es startet gerade erst. Wir haben das Thema noch nicht wirklich angesprochen“, so Drexl-Weile. Obwohl: Vielleicht hat die Friseurmeisterin in Icking sogar schon häufig gemeinsam mit einem Kunden beim „Silent Cut“ geschwiegen – „aber dann haben wir es nicht bemerkt und nicht so genannt“, sagt Drexl-Weile und lacht.

Martina Lederer und ihr Team in Bad Tölz sind auf jeden Fall vorbereitet. Schon im vergangenen Jahr einigte sich die „Hair-by-Lederer“-Mannschaft: Wenn ein Kunde einen „Silent Cut“ haben möchte, wird er eine solche Dienstleistung bekommen.

Dass ihnen künftig der Gesprächsstoff ausgeht, macht den drei Salon-Betreiberinnen keine Sorgen: Claudia Drexl-Weile: „Mit unseren Stammkunden reden wir – wenn gewünscht – auch weiterhin über Privates. Sei es über das Haustier oder den letzten Urlaub.“ Von Elisa Kieslinger

