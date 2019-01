Schneechaos in Wolfratshausen und Umgebung: Stadt Geretsried richtet Sperrzone ein

Der Winter hat den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fest in der Hand. Immer mehr Turnhallen sind gesperrt. Alle Infos lesen Sie in unserem Wetter-Ticker.

13.30 Uhr: Ein Linienbus ist am Mittwochabend in zwei Wohnhäuser gekracht, meldet die Polizei.

Auf schneeglatter Fahrbahn hat ein Busfahrer am Mittwochabend in Königsdorf die Gewalt über sein tonnenschweres Fahrzeug verloren. Der Linienbus kam gegen 18.45 Uhr von der abschüssigen Beuerberger Straße ab und kollidierte zunächst mit einem Wohnhaus. Dort riss er laut Polizei unter andrem den Stützpfeiler eines Balkons um. Zum Stehen kam der Bus nicht: Er rutschte noch gegen ein weiteres Wohngebäude und beschädigte dessen Außenmauer. Der Buslenker sowie zwei Fahrgäste hatten Glück im Unglück, sie alle kamen mit dem Schrecken davon. „Der Sachschaden am Bus und den Gebäuden beläuft sich nach ersten Schätzungen unterm Strich auf mindestens 100 000 Euro“, berichtet Polizeikommissar Max Huber. Einsatzkräfte der Königsdorfer Feuerwehr stützten den Balkon provisorisch ab. Die Statik beider Gebäude, das betont der Sprecher der Geretsrieder Polizei, sei nicht beeinträchtigt. Beide betroffenen Familien können in ihren Häusern bleiben.

13.17 Uhr: Die für Donnerstagabend geplante Kunstpreisverleihung wird laut Landratsamt verschoben. Ein Ersatztermin wird mittgeteilt.

13.12 Uhr: Die Stadt Geretsried gibt bekannt: Aufgrund der bisherigen schweren Schneefälle sowie der Vorhersage für die kommenden Stunden und Tage ist ab Donnerstag, 10. Januar, 9 Uhr bei folgenden Gebäuden bis auf Weiteres eine Sperrzone eingerichtet: Adalbert-Stifter-Mittelschule; geschlossen: Musikschule und Turnhalle, Gundschule Isardamm / Kinderhort; geschlossen: Turnhalle, Karl Lederer Mittelschule; geschlossen: Turnhalle und Aula, Karl Lederer Grundschule; geschlossen: Turnhalle und Aula, Bücherei / Saftladen / Mütterzentrum, Fiedhof Aussegnungshalle und Nebentrakt, Turnhalle Gelting. Die Sperrzone darf nicht betreten werden. Jeglicher Aufenthalt, auch in den Gebäuden, ist in diesem Sperrbereich ganztägig untersagt. Die verbindliche Festlegung erfolgt durch Absperrmaßnahmen der Sicherheitskräfte vor Ort. Demnächst werden auch die Ratsstubensäle und der Stadtwald gesperrt.



12.42 Uhr: Die Ratten suchen dringend Helfer mit Schneeschaufeln.

12.39 Uhr: Auch die Müllabfuhr steht der momentanen Situation mehr oder weniger hilflos gegenüber. Viele Touren – von Icking über Wolfratshausen bis nach Dietramzell – mussten schon ausfallen, einfach, weil kein Durchkommen war. „Wir bräuchten einmal eine Niederschlagspause“, erklärt der Geschäftsführer der WGV Quarzbichl, Reiner Späth. Erst dann könnte einiges nachgeholt werden. Stand jetzt hofft er, dass diese Pause, wie vom Wetterdienst vorausgesagt, am Freitag im Laufe des Vormittags eintritt. „Es ist durchaus möglich, dass wir auch am Samstag arbeiten.“ Auf der Homepage des Unternehmens versucht die WGV, Informationen zu veröffentlichen, wann welche Tour ausfällt und wann sie nachgeholt wird. Der dauernde Schneefall bringt es aber mit sich, dass diese Informationen ganz schnell überholt sein können. Den Bürgern rät Späth, die Tonnen möglichst offen bereit zu stellen, damit sie nicht aus den Schneehaufen ausgegraben werden müssen. Sollte eine Tour ausfallen, einfach die Tonne stehen lassen. Ansonsten wirbt Späth um Verständnis. „Unsere Unternehmen tun tun ihr Bestes.“

12.09 Uhr: Nach dem Landkreis Miesbach wurde nun auch in Berchtesgaden der Katastrophenfall ausgerufen. Alle Infos gibt es hier.

12.06 Uhr: Die Geretsrieder Jugendzentren haben heute zu.

12.01 Uhr: Der Schulkindergarten am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen bleibt am Freitag, 11. Januar, witterungsbedingt geschlossen. Betroffene Eltern werden informiert, wenn die Schließung auch noch am Montag, 14. Januar, gilt. Ein Notbetrieb kann laut Mitteilung nicht angeboten werden.

11.59 Uhr: Im Bereich Linden in Dietramszell ist die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz und versucht, die Hauptverkehrsstraße freizubekommen, teilt Erich Zengerle, Kreisbrandinspektor Nord, im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Außerdem werde aktuell die Schneelast auf dem Dach der Dietramszeller Schule überprüft. „Ansonsten ist die Lage im Landkreis Nord noch einigermaßen ruhig“, so Zengerle.

11.38 Uhr: Aufgrund des Wetters haben die Zusteller der gedruckten Heimatzeitung besonders am Donnerstagmorgen Schwierigkeiten gehabt, die Zeitung zu allen Abonnenten zu liefern. Wir bitten alle Betroffenen um Verständnis. Als Ersatz bieten wir das ePaper kostenlos an.

+ Briefträger haben am Donnerstag zu kämpfen. © cce



11.25 Uhr: Der viele Schnee hat auch seine guten Seiten. In Icking wurde ein Schneehaufen für Kinder zum Rodeln freigegeben.

+ Der tollste Schneehaufen steht in Icking © ina



11.18 Uhr: Das Heinz-Schneider-Stadion in Geretsried bleibt heute laut Belegungsplan wetterbedingt geschlossen.





11.05 Uhr: Achtung Autofahrer: Auf den Straßen ist es glatt. Auf dem Autobahnzubringer staut es sich aus diesem Grund am Donnerstagvormittag.

+ Auf dem Autobahnzubringer in Wolfratshausen kommt es am Donnerstagvormittag zu Stau wegen Glätte. © VU



10.55 Uhr: Die Gemeinde Dietramszell meldet: Die geplante Hausführung am Angersteig am Freitag, 11. Januar, 15 Uhr, und der Neujahrsempfang des Bürgermeisters am Sonntag, 13. Januar, 18 Uhr, werden aufgrund der momentanen Wetterlage abgesagt.





10 Uhr: Die Gemeinde Münsing meldet: Die Turnhalle ist wegen der Schneelast auf den Dächern bis auf Weiteres gesperrt.

9.13 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall (Stufe drei von vier) bis Freitag, 10 Uhr.

In der Nacht auf Donnerstag hat es ununterbrochen geschneit. Die Schneedecke im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wächst weiter an. Bereits am Montag hat das Landratsamt entschieden, dass die Schulen bis einschließlich Freitag, 11. Januar, geschlossen bleiben. In Egling mussten die Ortsfeuerwehren am Dienstag das Dach der Grundschule Grundschule Egling von der Schneelast befreien. Seit Donnerstag sind auch die Gymnasiums-Sporthalle und der Aula sowie der Turnhalle der Franz-Marc-Schule in Geretsried gesperrt.

