Schock in Wolfratshausen: Mann lenkt sein Auto in Friseursalon und erfasst Kind

Endstation Friseursalon: Hier stoppte ein Schaufenster die Irrfahrt des Mannes in Wolfratshausen-Waldram.

Rettungshubschrauber im Einsatz

von Klaus-Maria Mehr

Ein Schock-Unfall für Angehörige und Retter ereignete sich am Samstagabend in Wolfratshausen. Ein Autofahrer gab plötzlich Gas, erfasste einen spielenden Bub (4) und raste in einen Friseursalon.