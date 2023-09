Schön war die Zeit: Ihr erster Schultag war vor 70 Jahren - seither hat sich viel geändert

Klassentreffen: Ein gutes Dutzend der ehemals 42 Buben, die gemeinsam die Schulbank der Volksschule Wolfratshausen gedrückt haben, feierten kürzlich ein Wiedersehen in der Loisachstadt. Ludwig Gollwitzer (re.) führte die Gruppe durchs Museum am Untermarkt 10. © Sabine Hermsdorf-Hiss

1953, vor 70 Jahren, war ihr erster Schultag: Jetzt trafen sich die Ehemaligen der Volksschule Wolfratshausen in der Loisachstadt zu einem Klassentreffen.

Wolfratshausen – Vor 70 Jahren wurden sie als Buben an der Volksschule Wolfratshausen am Hammerschmiedweg eingeschult. Einige Klassentreffen gab es bereits. Kürzlich kamen die heute 76-jährigen Ehemaligen für einen halben Tag zusammen. Er begann mit dem Besuch des neuen Wolfratshauser Museums am Vormittag und klang nach einem gemeinsamen Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen im Wirtshaus Flößerei aus.

Schön war die Zeit: Fröhliches Klassentreffen des Jahrgangs 1953 in Wolfratshausen

Wolfgang Lorz, der seit 1970 in Geretsried lebt, hatte das Treffen zusammen mit Rudi Winklmeier und Peter Erl organisiert. 16 der ehemals 42 Klassenkameraden nahmen teil. Elf sind bereits verstorben, darunter Georg Hierl, der vor Lorz für einen regelmäßigen Austausch gesorgt hatte. Vor dem Museum, durch das Ludwig Gollwitzer vom Historischen Verein Wolfratshausen die Gruppe führte, gab es ein großes Hallo. Der Ehemalige mit dem weitesten Anfahrtsweg war Johann Hollmeier. Der frühere Pilot wohnt in Flensburg in Schleswig-Holstein und war einer der wenigen aus der Klasse, die nicht bis zur achten Jahrgangsstufe blieben, um den Volksschulabschluss zu erwerben. Er wechselte auf das Gymnasium in Bad Tölz.

Bei Lehrer Leo Huber gab’s Tatzen.

Ebenso schaffte es Nikolaus Hartl aufs besagte Gymnasium. Nach dem Abitur und dem Studium in München zog er nach Eichenau, wo er als Musiklehrer arbeitete. Schon als Kind, so sagt er, habe er leidenschaftlich gerne Akkordeon gespielt. Wie viele seiner Mitschüler erlernte er das Instrument an der Musikschule Müller bei Reinald Müller. „Unsere Übungsräume befanden sich im heutigen Brückenwirt“, erinnert sich Wolfgang Lorz.

Der in Münsing geborene (weil dort die Hebamme wohnte) und in Wolfratshausen aufgewachsene Niko Hartl sagt, er kehre immer wieder gern in seine Heimatstadt zurück – und er verpasse keine Folge von „Hubert und/ohne Staller“, wegen der schönen Landschaftsbilder.

In den 1950er-Jahren gab‘s drei Pausenhöfe vor der Volksschule Wolfratshausen

Bei der Frage unserer Zeitung, was ihnen aus ihrer Schulzeit am stärksten in Erinnerung geblieben sei, müssen die älteren Herren nicht lange überlegen. „Bei Lehrer Leo Huber gab’s Tatzen“, sagt Hollmeier. Wolfgang Herpich ergänzt: „Außerdem hat er einem öfter mal den Schlüsselbund nachgeschmissen, wenn er sauer war“. Körperliche Züchtigung erfuhren auch Niko Hartl und Rudi Winklmeier. In der Kirche begleiteten sie einmal mit den Fingern auf der Bank herumwischend das Orgelspiel des Organisten. „Wir haben uns über das quietschende Geräusch gefreut. Leider haben wir nicht mitbekommen, dass Pfarrer Auer uns beobachtete. Nach der Messe fing sich jeder eine Watschn von ihm“, erzählt Hartl.

Kurios fanden die Schüler damals, dass es an der Volksschule drei Pausenhöfe gab - einen für die Buben, einen für die Mädchen und einen für „die Evangelischen“. Weil die so wenige waren, wurden sie nicht nach Geschlechtern getrennt.

Zum 75. Einschulungs-Jubiläum will man sich wiedersehen

Wolfgang Lorz denkt gern an die Wandertage zurück, die den Namen noch verdienten. „Wir sind bis zum Starnberger See gelaufen oder an der Isar entlang zur Tattenkofener Brücke“. Wolfgang Herpich, heute in Günzburg zuhause, weiß noch, dass die Milch, die der Hausmeister bei der Schulspeisung verteilte, fünf Pfennige kostete. „Ja, das waren Zeiten“: Diesen Satz hört man immer wieder an der langen Tafel im Wirtshaus Flößerei. Spätestens zum 75-jährigen Einschulungs-Jubiläum 2028 will sich die fröhliche Runde wiedersehen. (tal)

