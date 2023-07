Schon eine Sekunde kann tödlich sein: Verkehrswacht sensibilisiert Jugendliche und Fahranfänger

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Simulation: Katharina Eberl testet mit Georg Fischhaber ihre Reaktionen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Beim Aktionstag der Verkehrswacht an der Berufsschule wurden Jugendliche für Gefahren im Verkehr sensibilisiert. Die jungen Leute konnten an Simulatoren ihre Reaktionen testen.

Wolfratshausen – Es sind Zahlen, die einem kalte Schauer über den Rücken jagen. „2022 starben allein auf Bayerns Straßen 519 Menschen, 76 Tote mehr als im Jahr davor“, rechnet Peter Starnecker, Vizepräsident der Landesverkehrswacht Bayern, den Schülern der Berufsschule Wolfratshausen vor.

Damit liege das Bundesland auf dem unrühmlichen ersten Platz in der Statistik. Deutschlandweit gab es 2700 Verkehrstote. Der Verein veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Schule den Aktionstag „Jung, sicher, startklar“. Er soll Jugendliche und Fahranfänger für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisieren.

Aktionstag der Verkehrswacht: „Kleiner Moment der Unachtsamkeit kann Leben kosten“

„Jeder dritte Unfall geht auf die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen zurück“, erklärte Ilka Fottner, Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen. Ursachen seien nicht angepasste Geschwindigkeit, Drogen, Alkohol und Ablenkung. Starnecker versuchte, mit drastischen Unfallfotos die Jugendlichen wachzurütteln, von denen ein Teil bereits den Führerschein besitzt oder gerade dabei ist, ihn zu machen. „Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit kann Leben kosten“, so der ehemalige Polizist in seinem Vortrag. Unachtsamkeit, wie zum Beispiel bei der (verbotenen) Nutzung des Smartphones während der Fahrt.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wer beispielsweise bei Tempo 50 nur eine Sekunde abgelenkt ist, fährt 14 Meter im Blindflug. Bei 130 Stundenkilometern sind das bereits 36 Meter. „Tippen tötet“, formulierte es Fottner knapp. Und: Auch Fußgänger sollten den Blick im Straßenverkehr lieber nicht permanent auf dem Handy ruhen lassen. Starnecker zeigte ein (gestelltes) Video: Ein junger Mann läuft – das Handy vor sich, Stöpsel in den Ohren – ohne zu schauen über eine Straße – und wird frontal von einem Auto erfasst.

Aktionstag der Verkehrswacht in Wolfratshausen: Restalkohol oft unterschätzt

Dass Alkohol, Drogen und psychoaktive Substanzen eigentlich tabu sein sollten, ist bekannt. „So eine Fahrt kann im Gefängnis enden“, warnte Starnecker die Jugendlichen. Er verwies zudem auf den oft unterschätzten Restalkohol, der sich nach einem feuchtfröhlichen Abend noch im Blut befindet. „Geht jemand um zwei Uhr mit 1,6 Promille ins Bett und steht um 7 Uhr wieder auf, hat er immer noch einen Restalkohol von 1,1 Promille – ergo: der Führerschein wäre bei einer Kontrolle weg.“

Ebenso sei es absolut wichtig, sich anzuschnallen und die Ladung zu sichern. „Der Fahrer ist in der Verantwortung.“ Denn eine 100 Gramm schwere CD kann bei einer Vollbremsung oder einem Unfall zum Geschoss werden. Das Aufprallgewicht kann je nach Geschwindigkeit bis auf das 50-fache ansteigen. „Eine CD hat bei Tempo 50 ein Gewicht von 5 Kilogramm.“ Ein Handy mit 300 Gramm käme bereits auf 16,5 Kilo.

Eindringliche Warner: Peter Starnecker und Ilka Fottner. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Anschluss an den Vortrag konnten sich die Jugendlichen an einem Überschlagsimulator, Reaktionstestgeräten, einem Aufprallsimulator und an der Rauschbrille – sie simuliert die Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss – selbstständig mit den einzelnen Themen auseinandersetzen. Justin Brecht, der den Führerschein schon im Geldbeutel hat, ließ sich in einer Simulation beim Fahren ablenken – mit fatalen Folgen: „Einfach krass, wie schnell etwas passieren kann, wenn man nicht voll konzentriert fährt.“

Aktionstag der Verkehrswacht: Jugendliche können sich am Simulator probieren

Katharina Eberl, die derzeit die Fahrschule besucht, machte eine Testfahrt via Computer. Plötzlich war da ein Kind, das zwischen parkenden Autos heraus läuft, ein entgegenkommendes Auto, das direkt vor einem unvermittelt abbiegt, ein Radfahrer, der ausschert. „Mir war gar nicht bewusst, wie viel Zeit es kostet, bis ein Fahrzeug steht“, sagte sie. Es gilt die Formel „Anhalteweg ist Reaktionszeit plus Bremsweg“ – sie lernte, wie fatal diese Theorie in der Praxis aussehen könnte.

Gerade die Jungen glauben fast schon, dass sie unsterblich sind.

Die Initiatoren des Aktionstags an der Berufsschule, hoffen, mit der Aufklärungsarbeit die Schüler erreicht zu haben. „Gerade die Jungen glauben fast schon, dass sie unsterblich sind“, meinte der Leiter der Berufsschule, Florian Dietz. Dass das an der Realität vorbeigeht, daran wird sein Kollege Metzger oft erinnert. Er selbst muss auf dem Weg zur Arbeit immer wieder drei Stellen passieren, an denen im Laufe der Jahre Schüler, die er kannte, ihr Leben ließen. „Ich habe ihre Gesichter noch vor mir.“ sh

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.